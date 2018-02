Maxi López justificó los violentos audios y tildó de "cobarde" a Wanda Nara

El ex jugador de River aseguró que su ex mujer fue quien viralizó las grabaciones y señaló que él no cuenta detalles del conflicto para preservar el bienestar de sus tres hijos.

A mediados de enero, Maxi López se convirtió en noticia –como lo hace habitualmente- por la fuerte disputa que mantiene con su ex mujer, Wanda Nara. En aquella oportunidad, se dieron a conocer unos violentos audios que le había enviado a la botinera. "¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene", le recriminaba el ex futbolista de River.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi, cuando la amistad fluía.

Y agregaba: "Avisame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones sola porque me imagino que no te debe ni tocar, boluda. Ya te dije que me lo dijeron. Pero tomate unas vacaciones solita así te ponés a tiro. Yo me voy esta semanita. Relax, a garchar como un campeón solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente mi amor".

Lo cierto es que si bien se la acusó a Wanda Nara de ser la responsable de dar a conocer estas grabaciones, algo que fue desmentido rápidamente por la mujer de Mauro Icardi, la imagen de Maxi frente a la opinión popular se deterioró a tal punto que comenzaron a darle la razón a su ex mujer en las redes sociales ante la disputa que mantienen por sus hijos.

Por esta misma razón, días atrás el jugador del Udinese abrió su cuenta de Instagram y comenzó a compartir algunos videos junto a sus hijos, donde además le tira algún que otro palito a Wanda. Según Maxi, a sus hijos – Benedicto, Valentino y Constantino- los puede ver de a ratos después de largas esperas a causa de la disputa que mantiene con la botinera.

Ahora bien, en las últimas horas el delantero se refirió por primera vez a los polémicos audios donde insultaba a la mayor de las Nara y aseguró, sin mencionarla, que la culpable de la filtración de dichas grabaciones fue la propia mujer de Icardi. La respuesta de Maxi llegó tras el comentario de una usuaria, quien cuestionó sus violentos dichos.

El comentario que enfureció a Maxi.

"Feliz cumple para Benchu... deberías valorar más a su madre, darle un buen ejemplo de cómo tratar bien a las mujeres y no insultarlas... muy cobarde de tu parte", escribió una seguidora en medio del cumpleaños de Benedicto, el menor de los tres hijos que tuvo con Wanda.

La respuesta, sin embargo y para la sorpresa de muchos, no se hizo esperar. Maxi justificó su actitud al decir que no se dio a conocer la conversación entera con Wanda y aseguró que él no cuenta más detalles del conflicto con su ex mujer por el bienestar de sus hijos.

La respuesta de Maxi.

"Si tuvieras toda la conversación completa estoy seguro de que cambiarías bastante de opinión. Ahora te pregunto, ¿quién es más cobarde? ¿El que publica todo y hace sufrir a sus propios hijos o el que se fuma esta y otras 1000 cosas y jamás dice nada para no hacerlos sufrir a ellos?", contestó el ex delantero de River, Barcelona y Milán.

Lo cierto es que la usuaria volvió a criticar a Maxi, lo que provocó que el jugador decidiera suspender los comentarios en su cuenta de Instagram. "Bajo ningún punto de vista podés tratar así a una persona, el nivel de violencia es terrible... es la mamá de tus hijos... imaginate cuando ellos sean grandes y escuchen eso... lo lamento por los chicos”, le escribió.