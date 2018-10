"Me puso la mano en la vagina": la grave denuncia contra Fabián Gianola por abuso sexual

El actor y conductor Fabián Gianola sumó una nueva denuncia por acoso sexual. Esta vez fue la actriz Fernanda Meneses que, en dialogó con El show del espectáculo, relató que el actor le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián.

Meneses además explicó que el episodio se dio en dos ocasiones más durante la obra. Según el relato de la actriz, Gianola la acosó frente a las maquilladoras. Ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca". Le pidió disculpas más tarde.

El segundo y tercer episodio tuvieron el condimento de que Gianola la habría acosado frente al novio de Meneses, que quiso “ir a buscarlo” pero fue contenido por la actriz. En el último caso relató que la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y se fue, motivo por el cual la habría despedido. "Me dijo que quería hablar de laburo. Cerró la puerta y me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Me quedé sin trabajo", agregó. "El tema de Fabián es que no soporta el 'no'. Hay actrices más que conozco que no trabajan más porque él las acosó", dijo.

En 2014 la vedette Dallys Ferreyra había dejado entrever que Gianola la acosó cuando ambos compartieron el electo de Sé infiel y no mires con quién. En ese entonces, evitó dar definiciones sobre lo que había sucedió pero dio a entender que el motivo de su salida de la obra había tenido connotaciones de acoso.