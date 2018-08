¿Mica Viciconte le fue infiel a “Poroto” Cubero? El lapidario mensaje de su ex

La cuenta no da

Mica Viciconte y Fabián “Poroto” Cubero celebraron su primer aniversario con un intercambio de románticos posteos en Instagram. “Hace un año te vi por primera vez. Qué lindo fue encontrarte Mica, me hacés tan bien”, le dedicó el futbolista. Pero, ¿las cuentas no cierran?

Cubero le dedicó un mensaje a Viciconte por su primer aniversario.

Quien salió de inmediato al cruce fue el ex Combate Pitu Blázquez, con el que Mica mantuvo una relación de casi dos años en la que llegaron a convivir. Y, aunque su separación fue en mayo de 2017, el acróbata dio a entender que, tras la ruptura y mientras Viciconte “se conocía” con Cubero, tuvieron al menos un encuentro. “¿Un año? No me estarían cerrando las cuentas. ¡Qué garrón!”, disparó Pitu.

El mensaje de Mica Viciconte a "Poroto" Cubero tras la denuncia de su ex.

Lejos de darle entidad al mensaje de su ex, Viciconte recogió el guante y publicó una foto que se sacó con Cubero en las playas de México. “Morir de risa y sentirse más vivo que nunca”, le dedicó Mica a “Poroto”. ¿Caso cerrado?