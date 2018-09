Nicolás Cabré confirmó que está de novio con Laurita Fernández: cómo hizo con su hija, Rufina

Nicolás Cabré sorprendió a todos al acceder a dar un móvil televisivo para hablar de su flamante noviazgo con Laurita Fernández. Aunque siempre mantuvo un marcado perfil bajo, en especial en lo que a su vida amorosa respecta, el actor se soltó por primera vez ante las cámaras y habló de su relación con la ex fe Fede Bal.

Nicolás Cabré confirmó que está en pareja con Laurita Fernández.

Consultado sobre cómo estaba con Laurita, el actor de 38 años respondió: "Estoy muy bien, estoy en un momento de mi vida en el que quiero desdramatizar. Creo que aprendí de eso que estén esperando, yo estaba con mi hija y trato de evitar lo momentos que antes no disfrutaba y ahora tampoco".

Laurita Fernández habló sobre el prontuario amoroso de Cabré y contó detalles de la relación

“Hoy estoy muy bien, no tengo nada que esconder. Yo no hablo de esas cosas. Estoy muy feliz, tratando de crecer y mejorar como padre. Quiero que los momentos innevitables sean más llevaderos”, aclaró en diálogo con el ciclo Los ángeles de la mañana.

Cabré explicó que accedió a dar la nota para poner "paños fríos" y que su hija, Rufina, no viera "esas cosas". "Quiero que vea a su papá con felicidad", destacó, al tiempo que reconoció: "No hablo de estas cosas, ni me hago gala de nada. Sólo tengo que decir que estoy muy bien y muy feliz".