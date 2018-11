Nik robó sus ilustraciones, pero Instagram la censura a ella: “Él me plagia y a mí me castigan”

Sandra Gaitán, más conocida en las redes sociales como “Mojicona”, el nombre de su personaje y su mote artístico, había publicado en las redes sociales un fuerte descargo después de enterarse de que Cristian Dzwonik -más conocido como Nik, uno de los más conocidos historietistas argentinos y padre del simpático personaje Gaturro- usó como propio un dibujo que ella había publicado en las redes.

Si bien le aseguró días atrás a este portal que estaba considerando iniciarle acciones legales al humorista gráfico, remarcó que se conformaba con que Nik le pidiera disculpas públicas. Algo que, en definitiva, no ocurrió. Ante el revuelo que se originó, el historietista optó por borrar la publicación de sus redes y además la bloqueó a ella y a todos los usuarios que le recriminaban sobre el plagio.

Molesta por esta situación, la ilustradora colombiana decidió “chicanear” a Nik en su cuenta de Instagram: diseñó un concepto que tenía como protagonistas a su personaje “Mojicona” y a Gaturro, la creación de Nik. En esta nueva obra, se puede ver cómo, de manera irónica, intenta grabar su firma con una agujereadora para que el argentino no se la plagiara.

De costado, se observa solo una parte del famoso gato creado por Nik preguntándole qué estaba sucediendo. “Al que se sienta aludido... O al que le quepa”, escribió Gaitán. Lo cierto es que esta publicación, originalmente, fue compartida en su cuenta de Instagram, donde exhibe gran parte de sus obras y donde tiene más de 32 mil seguidores.

A pesar de esto, según afirmó Gaitán en diálogo con BigBang, Nik o “algunos de sus allegados” denunció la publicación, razón por la cual Instagram decidió eliminarla y advertirle a la dibujante de que si sigue “infringiendo lar normas” su cuenta será bloqueada. Llama la atención esta medida, ya que fue el historietista quien “robo” el dibujo en primer lugar.

“Instagram.es me acaba de borrar la publicación y sinceramente no entiendo por qué. Mi ilustración no infringe las reglas de ninguna manera, él o alguien de su séquito la denunció...Esto va a tener que irse al tema legal que tanto quería evitar”, escribió la ilustradora en Twitter.

Y siguió: "En Instagram ya llegaba a más de 2000 likes en una hora y sumaba alrededor de 300 comentarios. Pero Instagram.es decide borrarla sin dejarme siquiera apelar. Estoy segura que la bajaron porque alguien la denunció, pero de ninguna manera infringí las normas”.

En esa línea, Gaitán aseguró que Nik tiene un apoyo político muy fuerte y cerró: “Es triste darse cuenta que hasta en rubros como el de la ilustración hay personajes protegidos por políticos y que pueden hacer lo que les venga en gana a su antojo con total impunidad”.

Ya en diálogo con este sitio, volvió a sostener que “él o alguien de los suyos reportó la publicación y me lo bajaron”, y dejó abierta la posibilidad de seguir esta historia por la vía judicial. “O sea, él plagia, impune, yo hago una simple alusión y me castigan. Increíble. Desistí de demandarlo, pero mira…con esto, no sé ahora”, concluyó, visiblemente molesta por todo lo que ocurrió.