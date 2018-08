No tiene paz: Lanata se "arregló" con Flor de la V pero ahora atacó a Sol Pérez

El periodista y la humorista llegaron a un acuerdo en el juicio que tenían. Pero el ex Página 12 volvió a cargar con comentarios machistas hacía la ex chica del clima que no se guardo nada y disparó con munición pesada.

Florencia de la V y Jorge Lanata llegaron a un acuerdo para dejar de lado el conflicto legal que tenían como consecuencia de las declaraciones del periodista sobre la identidad de género y las posteriores respuestas de la capo cómica.

"Florencia Trinidad quiere manifestar con respecto a las declaraciones vertidas contra el señor Jorge Lanata que fueron públicas, con referencia a que Lanata recibía sobres y que le pagaban por hablar y dejar de hablar sobre un determinado tema, las mismas fueron inexactas y producto de datos incorrectos que le habían brindado terceras personas", fueron las palabras que dijo De la V en su programa de televisión y que también replicó el periodista en su programa de radio.

El periodista y la humorista llegaron a un acuerdo y terminaron con la causa judicial.

Ambos remarcaron que no hubo arreglo económico de por medio. Recordemos que la rivalidad entre ambos terminó en la Justicia porque el periodista aseguró en su programa en Radio Mitre que Florencia "no es mujer, es una transexual". Como respuesta, ella lo acusó de recibir dinero para no hablar de determinados temas: "tenés mucho para tratar... y venís a hablar de mí… La verdad, hipócrita. ¿Y sabés lo que se nota? Los sobres. Porque sos así, te pagan y te callas la boca".

¿Se habrá terminado la pelea entre ellos?

El periodista ahora atacó a la ex chica del clima que no se guardo nada y le salió a la yugular.

En el ínterin, Lanata volvió a esbozar críticas contra otra de las vedettes de la televisión argentina, la ex chica del clima Sol Pérez. “Tiene un culo como el de las negras, las Kardashian. Como un lavarropas. Ella me está diciendo que la defina por ahí desde que la conozco. Lo que ella comunica es: ‘¿quién sos? Este orto", sostuvo el periodista en diálogo con Jey Mammon y Alessandra Rampolla en una obra teatral en la que participó como invitado.

Filosa de lengua, y ante las agresiones de Lanata, Pérez no dudó en salir a responderle. “La verdad es que no le doy mucha bola a esos comentarios. Soy un montón de otras cosas, pero si él quiere ver que soy un culo, nada más, está perfecto. Me parece que cada uno ve lo que tiene ganas de ver, me parece súper retrógrado. Además, se ve que me sigue mucho en Instagram porque en la tele no muestro el culo”, señaló en declaraciones al programa Los Angeles a la Mañana.

“Creo que es su punto de vista, que es su pensamiento retrógrado. A veces no le podés cambiar el pensamiento a la gente. Nada, me divierte ya, porque si me voy a hacer problema por cada uno que diga boludeces, tendría que estar muerta, llorando todos los días”, agregó al respecto.