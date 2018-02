Pampita habló sobre la denuncia de su ex cuñada: "Esto se tiene que resolver en privado"

Carolina “Pampita” Ardohain regresó al país luego de sus vacaciones en Disney junto a sus hijos –Bautista, Benicio y Beltrán- y su actual pareja, Juan “Pico” Mónaco. Y mientras organiza lo que será su desembarco como conductora por la pantalla de Telefe, la modelo fue consultada por la denuncia que le hizo Vicky Garay a su hermano, Guillermo, por violencia de género.

Pampita y su hermano Guillermo.

Cabe recordar que Guillermo Ardohain fue acusado por su ex pareja de haberla golpeado brutalmente el último fin de semana. Según la modelo de 18 años, el odontólogo la agarró del cuello, la apoyó contra el vidrio del auto y la ahorcó. “Cuando me lo quiero sacar de encima, me vuelve a tirar contra el vidrio y me golpeó”, explicó.

Victoria Garay, con el rostro lastimado.

Consultada sobre este tema, la ex jurado del Bailando por un sueño fue cauta y apoyó incondicionalmente a su hermano. “Hablo todo el tiempo con mi hermano, pero esto se va a resolver en privado. La verdad es que a mí me parece que las cosas no se resuelven en los medios, se resuelven en privado, en la Justicia, en otros lados”, disparó.

A su vez, la morocha –en clara crítica a la repercusión mediática que generó su ex cuñada al denunciar este hecho en los medios- aclaró: “Cada uno se maneja como quiere. Yo no soy quién para juzgar cómo se maneja la gente. Pero bueno, por supuesto estoy apoyando de forma incondicional a mi hermano, como corresponde".

Recién llegada de Miami, Pampita fue abordada por las cámaras de Los Ángeles a la mañana y sin querer abordar este tema en demasía habló sobre la posible Inhabilitación del consultorio, ya que Victoria Garay trabajaba ahí junto a Guillermo y aseguró que el lugar de trabajo del odontólogo no estaría habilitado conforme a las normas vigentes.

El rostro de Guillermo, maltratado.

"No puedo decir lo que sé. Obviamente hablo todo el tiempo con mi hermano. No quiero hacer comentarios sobre cómo está tampoco, porque es un tema de él, privado. Yo soy su hermana. Lamentablemente, porque yo trabajo en televisión las cosas se ponen así. Yo amo a mi hermano y cuenta conmigo para lo que necesite", explicó la modelo.

Al final, Pampita evitó referirse a la contradenuncia de Guillermo Ardohain –quien se presentó con un abogado en la Oficina de Violencia de Género para atacar judicialmente contra su ex- y cerró: "No voy a hablar de ese tema. Hablo como hermana de mi hermano, y estaré para lo que necesite. En estos días estuvimos en comunicación todo el tiempo".