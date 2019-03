Pampita se despachó contra los que critican por su noviazgo "rápido" y la acusan de "cazafortunas"

Carolina "Pampita" Ardohain regresará a la televisión por cable como conductora de "Pampita Online", que saldrá de lunes a viernes por Net TV, pero antes pasó por 'Podemos hablar', programa que conduce Andy Kusnetsoff, por Telefé y aprovechó para descargar su bronca hacia quienes critican cada uno de sus pasos y se atreven a sembrar el comentario de que es "una cazafortunas".

"Jamás elegí a una persona por su economía. Siempre se la deja a la mujer: 'Y claro, sale con un millonario'. No, yo elijo a la gente si me toca el corazón, si tiene feeling conmigo, si me enamora desde un lugar intelectual", aseguró algo enojada.

"Piensan como que todos mis novios son millonario. Primero, no tuve 20 mil novios. Estuve 11 años con una persona y después me separé. Presenté un novio y este es el segundo que presento", explicó y sumó otra reflexión sobre las críticas que recibe. "Con la mujer hay mucha cosa de: 'Mirala a la madre esta, se hace la madraza...'. ¿Sabés qué? Soy una recontra madraza, todos los días de mi vida me rompo el alma por mis hijos. Lo único que me interesa en esta vida es criarlos bien, hasta que salgan al mundo y pueda decir: 'Crié personas con valores y eso es lo único que puedo inculcarles".

Pero eso no es todo. Hace unos días, cuando "Pampita" fue captada por los medios en una salida de cine junto a sus hijos y su actual novio, Mariano Balcarse, distintos panelistas la cuestionaron. Evelyn Von Brocke fue una de las que criticó la velocidad de la presentación. "¡Qué rápido! Tango amigas que tardan un año en presentarle el novio a los hijos y la familia. Es increíble", opinó en el programa Los Ángeles de la mañana.

"¡Pobres hijos, nada!", lanzó Ardohain ante las críticas sobre el flamante romance, a dos meses de haberse separado de Pico Mónaco.

Bautista, Beltrán y Benicio tenían muy buen vínculo con Mónaco, y a tres semanas del nuevo noviazgo de su mamá, conocieron al nuevo amor. Atenta a lo que se dice de ella, la modelo se defendió en Podemos Hablar. "Juzgan, juzgan mucho. '¡Ay, qué rápido!', '¡Ay, que no se qué!', '¡Ay qué pobres hijos!'. Mis hijos están felices de verme con una sonrisa de oreja a oreja. Lo único que les importa es que yo sea muy, muy, muy feliz", le dijo a Kusnetzoff.

"No hay tiempos para el amor. Si te llega, te llega. Punto. Y llega cuando tiene que llegar. Creo mucho en Dios y lo que manda, no está en nosotros elegir cuándo llegan las cosas", sumó.

Días atrás, Pampita y Balcarse salieron al cine junto a los hijos de ella. Aunque no quiera, es difícil para la modelo mantener ocultos sus romances. “Ya probé todos los sistemas habidos y por haber. Blanquear alguien a los diez meses después de entrar escondidos a un departamento, todo un morbo, que alguien te ayude, tener que negarlo, decir ‘no, es mi amigo’. Ya probé todo y tampoco funcionaba porque igual se hablaba. Bueno, ahora probé decir ‘si, es cierto’ desde el primer día pretendiendo que la tensión sea menor, pero por ahora no ha funcionado porque nos siguen. No hay solución”, continuó la modelo.

“Lo normal es que si uno está soltero y conoce a alguien y conecta y te pasan cosas y esa persona te hace sentir seguridad y una se guía por la intuición. Yo creo mucho en mi intuición, soy muy jugada en las relaciones, no hago nada a medias. Y si uno lo siente, lo dice. No veo por qué está mal decirlo. El amor es lindísimo, si uno lo siente lo tiene que decir”, concluyó Pampita.