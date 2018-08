Plata, prensa y empleada doméstica: los excéntricos y pedidos del gigoló Lhoan a Charlotte

Como ocurre habitualmente entre ambos, Charlotte Caniggia y Lhoan volvieron a ser los protagonistas de un nuevo escándalo: el músico sorprendió en las redes sociales al revelar que se había separado de la hija de Claudio Paul Caniggia.

A su vez, compartió algunas postales de su rostro desfigurado a rasguños producto de una fuerte discusión que mantuvo con la mediática.

Los rasguños de Charlotte a Lhoan.

Si bien el cantante de reggaetón reveló que las contundentes marcas fueron hechas por Charlotte, más tarde se desdijo y aclaró que se las provocó “entrenando” en el gimnasio. En esa línea, sostuvo que sigue en pareja con Charlotte y que están tratando de superar esta suerte de crisis.

Lo cierto es que en este contexto, un amigo de la hija de Mariana Nannis visitó el living del programa Los Ángeles a la mañana –el ciclo que conduce Ángel de Brito por El Trece- y reveló los curiosos y llamativos pedidos que le hizo Lhoan a Charlotte para no terminar con la relación.

Según Pato Doria, Charlotte está decidida a “no hablar” del tema. “Ella habla apenas se pelea con Lhoan, porque a los 10 minutos cuenta todo lo que le pasó. Con la calentura, cuenta que se pelean, que se tiran de todo, que la zamarrea, que le pide plata, que le mantenga el departamento...”, detalló el amigo de la mediática.

Consultado sobre a qué se refería con que “le mantenga el departamento”, Doria mostró una supuesta conversación entre Lhoan y Charlotte a través de WhatsApp, donde se pueden leer algunos pedidos que le hace el músico a su novia para que continúen siendo novios: “Es el verdadero gigoló. El que apareció es un desastre comparado con él”, señaló el invitado.

Los pedidos de Lhoan a Charlotte.

En los chats se puede ver como Lhoan aparentemente le pide a Charlotte que le pague todas su deudas, que contrate una empleada para que le limpie su departamento y que le consiga algo de prensa. “Es tan así porque me cansé de vivir mal con vos. ¿aceptás eso? Pensalo… ¿Qué respuesta me das? Yo te pido todo eso. Lo aceptás, te quedás, no lo aceptás, te vas”, se puede leer.

Los reclamos de Lhoan.

Si bien Lhoan detalló que los chats los “inventó” Charlotte, resta saber la versión de la hija del ex jugador de la Selección Argentina. Cabe remarcar que el lunes, Lhoan dio a entender que la violencia siempre la ejercía Charlotte: "Por mi lado, las discusiones nunca llegan a lo físico… Ella es medio brava, cuando se enoja se pone fuerte”.