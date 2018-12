¿Se acabó el amor con el banquero? Quién es el marido de Vicky Xipolitakis y qué pasará con la pareja

La vida de Vicky Xipolitakis no pasa inadvertida. Nunca lo hizo. Sin peleas mediáticas y sin temporadas de teatro, se dedicó a lo que tanto deseaba: formar una familia, entre Buenos Aires y Nueva York.

La pareja está separada momentaneamente: ella en Recoleta y él en un hotel.

Conoció a un empresario millonario, Javier Naselli, y a fines de 2017 decidieron casarse. Hoy se conoció que la vedette debió pedir ayuda en el 911. La operadora lo escuchó llamar a su esposo "demente" y denunciar que ejerció violencia verbal.

EL AMOR DE PAREJA

La fecha simbolizó más que el sí. Fue el 14 de febrero de 2018. Al mes confirmaron que la vedette estaba embarazada. Su vida era relajada. Vicky disfrutó los placeres de la vida en el país del norte, aprendió inglés y a jugar al polo. El responsable del vuelco es Naselli pero poco se sabe sobre él.

Naselli y Vicky fueron padres hace 5 dias.

“La convivencia se fue dando sola. Yo me adueñé de una habitación de su casa que no se usaba”, confesó la mediática en una entrevista a Noticias. La relación creció a pasos agigantados desde el verano. Poco tiempo después Vicky se radicó con él en Nueva York y oficializó el noviazgo en el living de Susana Giménez, en julio.

“Yo siempre soñaba con un príncipe y le pedí a las estrellas que me mandaran uno. Y así fue”, sumó Xipolitakis en un reportaje a Caras. Sin embargo, ese cuento de hadas oculta capítulos poco felices.

Naselli fue investigado por una supuesta maniobra ilícita con bonos en el 2013, de la cual también se acusó al ex ministro de economía del kirchnerismo, Axel Kicillof.

La ex vedette llamó al 911 para pedir ayuda.

Según publica la revista Noticias, este especialista de las finanzas es muy conocido en el ambiente bancario, ya que es ejecutivo del UBS Investment Bank uno de los principales operadores de esa firma en el país. Desde esa posición, Naselli, no sólo se habría ganado la relación con importantes personalidades, como el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

El expediente judicial denunciaba un pedido del Ministerio de Economía al Banco Central, en el 2013, para que este vendiera bonos a una serie de fondos de inversión y que a su vez estas operaciones se concretaran mediante el banco suizo UBS Investment Bank. Pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral no encontró pruebas suficientes para avanzar con el proceso judicial.

No es la primera vez que el UBS quedó envuelto en una situación similar, ya que estuvo a punto de perder la licencia en Estados Unidos por la gran cantidad de multas impuestas por el gobierno de Barack Obama a causa de supuestas prácticas ilegales.

Vicky hasta ahora se mostró enamorada de su esposo y encantada con su nueva vida, y remarcó que no se inmiscuye en los asuntos laborales de su pareja. Recordemos que la ex vedette conoció al multimillonario luego de mantener una tormentosa relación con José Ottavis por lo que en varias oportunidades sostuvo que el dinero no es lo más importante para ella, sino el amor que recibe por su pareja. “De mi novio sólo quiero que me llene de amor, que es lo primordial en mi vida. ¡También que me cumpla algunos caprichitos, eso está muy bien!”, afirmaba en otros tiempos.

El multimillonario es amante del polo.

LOS GUSTOS DE NASELLI

El polo es una de las pasiones de Naselli, quien incluso tiene un haras en su mansión de fin de semana en Los Hamptons, una de las zonas rurales más exclusivas de Nueva York. “Javier juega muy bien y me puso un profesor para que yo aprenda”, contó Vicky hace más de un año en una nota y hasta contó que mediante el polo se cruza con las celebrities de Hollywood: “La otra vez le prestamos un caballo a Madonna para que salte y yo se lo bañé”, contó.

La idea de Vicky de alejarse de los medios duró poco: La semana pasada, sorprendió regalando dólares en el "Baby shower". En octubre de 2017, luego de que ocho personas murieran atropelladas en un atentado en Lower Manhattan fue a brindar su apoyo con un polémico disfraz de corazón.

Lejos de esas risas, hoy Vicky está pasando un mal momento. Con un bebé de menos de una semana, Vicky está entre la felicidad de haber sido mamá y la tristeza de haberse peleado con su pareja en malos términos y deberá ser ella quien, en pos de su seguridad y de la del bebé, decida qué harán de ahora en más.