Ventura reveló por qué renunció a APTRA: qué dicen los otros socios y la interna

Muchos en las redes sociales se sorprendieron al ver que Luis Ventura, hasta el momento presidente La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), decidió renunciar a su cargo una vez finalicen los Martín Fierro de Radio 2018, los cuales se emitirán por la señal de Net TV el próximo 25 de noviembre.

Luis Ventura decidió renunciar a APTRA.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista afirmó su deseo de alejarse de APTRA al terminar la ceremonia que se hará en el Hotel Sheraton. “Mientras manejo solo hacia Luján, y de manera inconsulta e irrevocable, después de la entrega de los próximos Martín Fierro de Radio presentaré mi renuncia…si vuelta atrás. Gracias a todos los que me ayudaron”, escribió.

Consultado por BigBang, Ventura aseguró que no le “hackearon” la red social y que está decidido a renunciar a la presidencia de APTRA. “Se me fueron las ganas, nada especial. Son cosas que se hacen cuando uno está motivado, y yo ya no lo estoy. Le agradezco al medio en general, a mis colegas, a la gente, a los compañeros de directivas. Ya no tengo más ganas”, dijo.

MIENTRAS MANEJO SOLO HACIA LUJAN Y DE MANERA INCONSULTA E IRREVOCABLE DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS PROXIMOS MARTIN FIERRO DE RADIO PRESENTARÉ MI RENUNCIA... SIN VUELTA ATRÁS. GRACIAS A TODOS POR TODO QUE ME AYUDARON. NO ME LLAMEN. ES TEMA CERRADO — Luis Antonio Ventura (@LuisVenturaSoy) 9 de noviembre de 2018

Al mismo tiempo, este portal se comunicó con gente cercana al periodista y a APTRA, quienes se aventuraron a decir que la renuncia puede llegar a estar vinculada a la presentación de las ternas de los Martín Fierro de la radio. Vale destacar que este viernes se dieron a conocer las ternas y categorías de la ceremonia del evento que se hará en poco más de una semana.

“Nos sorprendimos con eso. Lo primero que hice fue llamar a APTRA para ver si era un hackeo. Hoy a la mañana estaba re caliente y no sé por qué. No sé cuál es el tema puntual, pero conociéndolo a Luis seguramente desistirá. No sé cuál sería el motivo, pero da la casualidad que renunció el día en que salieron las ternas de los MF de radio”, sostuvo la fuente.

Ventura asumió al cargo en 2015.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) eligió como su nuevo presidente a Luis Ventura el 9 de diciembre de 2015. Con 33 votos el conductor de Secretos Verdaderos, se impuso sobre Jorge Lafauci, que consiguió 26 votos, Carlos Sciacaluga, que tuvo 22. Con su partida, su lugar será ocupado por Santos Buglisi, el vicepresidente.