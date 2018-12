Violación, denuncia y empoderamiento: cómo se prepararon las actrices para su grave acusación

Darán esta tarde una conferencia de prensa. La historia del "Me too" argentino.

“Que no quede en un chisme”. Esa es la frase que repiten muchas de las mujeres que participan del colectivo Actrices Argentinas. El mismo que esta tarde dará una conferencia de prensa en el Multiteatro para acompañar las denuncias de compañeras que “fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral”. Y, aunque la atención de muchos está puesta en la importante figura del espectáculo a la que denunciarán por violación, se trata de un importante paso adelante que tardó más de un mes en tomar forma.

¿Qué llevó al colectivo a realizar esta conferencia de prensa? ¿Por qué se tomó la decisión de que las principales figuras de la organización sean quienes hagan público lo sucedido? ¿Qué recaudos legales tomaron y por qué decidieron hacerlo de esta manera? Esas son tan sólo algunas de las preguntas que se generan luego de la sorpresiva convocatoria que despertó interés inmediato en la sociedad.

La decisión no se tomó a la ligera. La denuncia es gravísima: “Fue una violación”. Según trascendió, la víctima era menor de edad al momento del ataque. Conscientes de cómo opera el aparato patriarcal tanto de su industria, com en todas partes, decidieron tomar todos los recaudos legales para que este caso no se reduzca a un ida y vuelta mediático. En otras palabras: que no sea la palabra de la víctima contra la de su abusador. “Hay pruebas. Ya se realizó la denuncia penal correspondiente”, suman.

Uno de los casos más emblemáticos de acoso en el ámbito del espectáculo fue el que realizó Calu Rivero contra su por entonces compañero de elenco Juan Darthés. Aunque en su momento se llamó a silencio y decidió abandonar el éxito de Dulce amor, con el correr de los años la también modelo se animó a revelar lo que había sufrido en manos de su colega.

Ana Rosenfeld renunció en las últimas horas a la defensa de Juan Darthés.

La respuesta fue inmediata: el actor le inició acciones legales por “calumnias e injurias”. Pero la causa tomó un giro inesperado en las últimas horas cuando Ana Rosenfeld, abogada de Darthés, decidió de modo intempestivo renunciar a su defensa. “Tengo mis límites éticos”, se limitó a explicar la abogada, quien comunicó su decisión por Twitter, horas después del anuncio del colectivo.

Para evitar que el tema se tome a la ligera y respaldar a la víctima, serán 25 de las principales actrices que componen el colectivo quienes harán pública la denuncia que ya corre por el fuero penal. Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, Adriana Salonia, Anabel Cherubito y Andrea Pietra encabezarán la conferencia.

Aunque pidieron prudencia y esperar al anuncio para poder dar más detalles, algunas actrices ya comenzaron a hablar. “Es muy importante lo que va a pasar hoy. Más allá de que sean actrices y de que las actrices estemos unidas en pos de ayudar a otras mujeres, es interesante que las mujeres puedan alzar su voz y no se sientan solas”, explicó Florencia Peña.

El colectivo se movilizó con fuerza a favor de la legalización del aborto.

“No estamos autorizadas a contar nada. Pero es importantísimo. Más allá de este caso puntual, es importante que no haya miedo de denunciar y que las mujeres nos sintamos empoderadas. Muchas mujeres se quedan en sus casas aguantando pesadillas y muchas terminan muertas por no poder salir de esa situación, porque no tienen a dónde ir, ni nadie que las escuche. Eso está cambiando”, sumó.

Peña también destacó la importancia del colectivo a nivel social, teniendo en cuenta que está compuesto por muchas de las voces más escuchadas a nivel nacional. “Por primera vez, muchas mujeres de los medios estamos poniendo un granito de arena, cada una como puede. Tengo muchas compañeras muy genias que están poniendo mucho el cuerpo para las que no podemos ponerlo tanto porque estamos laburando mucho. Estoy muy agradecida como parte de este colectivo de actrices y como mujer de que esté pasando esto”, remató.

Por primera vez, muchas mujeres de los medios estamos poniendo un granito de arena"

Otra de las actrices que anticipó un poco el encuentro de esta tarde fue Jazmín Stuart, quien también reforzó en su discurso la importancia del trabajo que el colectivo lleva adelante en otros ámbitos. “Somos un colectivo de 500 actrices de distintas partes del país. Desde principio de año el tema que nos convocó fue el debate por la legalización del aborto. Pero la realidad es que nos ocupamos de muchos asuntos, como la ciolencia de género, los femicidios, la brecha salarial entre hombres y mujeres; el vaciamiento de la cultura, la defensa de la educación y la salud pública, y los derechos del niño”.

Somos silenciadas sistemáticamente cuando queremos poner en duda algo de este engranaje en el que trabajamos"

Por último, Stuart alertó sobre la precaria situación en la que se encuentran las actrices cuando quieren denunciar a un compañero. “Es importante la mirada panorámica que vamos a dar sobre cómo tiene que modificarse el espacio en el que trabajamos. Es un espacio históricamente cómplice de un montón de silencios. Las actrices somos silenciadas sistemáticamente cuando queremos poner en duda algo de este engranaje en el que trabajamos. Es muy fácil que nos dejen de llamar, que nos saquen de nuestro trabajo, que nos quiten el papel que estamos interpretando”, denunció.

Más allá de la gravedad de la denuncia que se formalizará esta tarde, el colectivo Actrices Argentinas dará también un paso importantísimo tanto para la industria del espectáculo, como para todas las mujeres a nivel nacional.

