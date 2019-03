Violencia y denuncias cruzadas: Chano la acusó de extorsión y Militta Bora le respondió con todo

La cantante se refirió a los violentos dichos de su ex pareja.

Meses atrás, Militta Bora supo denunciar por abuso agravado a Chano Moreno Charpentier, con quien mantuvo un corto noviazgo. Y este viernes, el cantante la tildó de "puta" y aseguró que fue ella quien lo "cagó a trompadas".

Militta aseguró que Chano tiene "delirios".

Y ahora ella le respondió a través de una charla con el diario Clarín. "No se entiende nada lo que dice. Son calumnias, todo delirio que es parte de su desborde. Como cuando salía con él que me acusaba de prostituta, de puta o de que tenía amantes. Inventaba cosas. Delirios de él", expresó.

Defendiéndose de las declaraciones de Chano, quien señaló que Militta "no tiene una carrera", ella remarcó que hace música "hace 10 años" y que editó dos discos. "No paro de laburar: el mes pasado presenté mi disco nuevo, en enero hice una obra de teatro dirigida por Romina Ricci. Que él desacredite y desprecie el trabajo de los demás no es mi problema", concluyó.

En la Justicia

Además, Bora advirtió que continuará por la vía judicial su disputa con el cantante. "En enero se le fue puesta una medida cautelar por haberme calumniado con esos dichos de extorsión. Lo que se llama bozal legal. Y lo rompió. Así que la justicia dirá", señaló.

La cantante además lamentó que en su denuncia contra Chano por abuso no avance. "Todavía no le hicieron las pericias psicológicas ni llamaron a mis testigos. Porque coimea, supongo. Él así arregló todos sus accidentes", reveló.