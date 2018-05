¿Desaire real? La llamativa elección de Kate Middleton para la boda real de su "enemiga"

Son concuñadas y, aunque sus esposos aseguran que se llevan bien, los medios ingleses no están tan convencidos de la buena relación.

El desembarco de Meghan Markle en la familia real inglesa no habría sido bien recibido por parte de su ahora concuñada, Kate Middleton. Aunque comparten su origen plebeyo, hay quienes dicen que la mujer del príncipe William no le tiene mucho aprecio a la ex actriz estadounidense.

Kate repitió el look que usó para el bautismo de su hija, Charlotte.

"Kate fue asombrosa con Meghan", aseguró Harry, durante la entrevista que concedió junto a su ahora mujer cuando anunciaron su compromiso. "Es adorable", sumó Meghan, para despejar los rumores de mala relación.

Pese a las constantes desmentidas, los medios ingleses se hicieron eco de la llamativa elección de vestuario de la futura reina para el casamiento de su cuñado y volvieron a instalar la grieta que habría entre las mujeres de los hijos de Lady Di.

La duquesa dio a luz hace un mes a su tercer hijo, Louis.

Kate llegó a la capilla de San Jorge acompañada por sus hijos mayores, George y Charlotte, quienes participaron del cortejo. El menor, de sólo un mes, se quedó en el palacio de Kensington.

Mismo tapado: Kate junto a Charlotte en 2015.

¿Cuál fue el detalle que llamó la atención de los británicos? La mujer del príncipe William no invirtió demasiado tiempo en pensar un look para la boda. De hecho, repitió el mismo abrigo de seda de lana amarillo de Alexander McQueen que lució durante el bautismo de su hija hace dos años. Sólo cambió el sombrero, diseñado por Philip Treacy, y sumó unos zapatos de Jimmy Choo.