Pinochet: por qué la Justicia chilena incautó bienes y casi U$S18 millones del dictador

Un tribunal de Chile retuvo todos los bienes y fondos del dictador Augusto Pincochet, el presidente de facto durante la sangrienta dictadura instaurada en el país vecino entre 1973 y 1990, y que fueron heredados por su familia. Es debido a una petición del Consejo de Defensa del Estado por un caso de malversación de fondos.

En total, la Justicia ordenó decomisar U$S 1,6 millones en bienes por el caso Riggs, una investigación que comprobó que el Banco Riggs había realizado una serie de movimientos sospechosos vinculados al dictador chileno, que había creado una serie de cuentas secretas con identidades variadas. El caso por malversación de un monto superior a los U$S 6 millones tuvo una primera sentencia, aunque en otras instancias la Justicia dictaminó que el hecho había prescripto.

La malversación de fondos comenzó en 1981. Ahora, la resolución judicial afectará la herencia recibida por los familiares de Pinochet, por una suma cercana a los U$S 18 millones. El reciente fallo le impide a los familiares la posibilidad de realizar contratos con los bienes recibidos.

El Consejo de Defensa del Estado argumentó que debía incautar el patrimonio mal habido por Pincohet en el marco de la amplia investigación del caso Riggs. Para el organismo chileno, “existe evidencia probatoria más que suficiente para estimar plenamente demostrado que Augusto Pinochet incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”.

En declaraciones al periódico El Mercurio, la titular del Consejo, María Eugenia Manaud, consideró que “es dable colegir que los bienes individualizados en el eliminado motivo Undécimo del fallo de primer grado pueden considerarse como efecto de la perpetuación de sus conductas delictuales cometidas en perjuicio del erario nacional”.

El dictador murió mientras era investigado por este caso.

Pincohet, que murió el 10 de diciembre de 2006, estaba procesado por malversación de fondos y fraude al Fisco en el caso Riggs. Por el caso, la Corte Suprema logró una condena múltiple a Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz, tres ex militares que ayudaron al dictador en la creación de las cuentas en el exterior con seudónimos, así como en el depósito del dinero. El patrimonio total Pinochet era de U$S 21,3 millones, de los cuales U$S 17,8 (el monto incautado) tenían un origen ilícito.