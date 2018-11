Femicidio sin condena: los graves errores de la fiscal que investigó la muerte de Lucía Pérez

Los jueces no condenaron a los acusados por el femicidio de la adolescente, sino por vender droga. Pidieron que se investigue el rol de la fiscal María Isabel Sánchez.

“La fiscal le arruinó la vida a mi hija”. Con esas palabras, Guillermo, el padre de Lucía Pérez, cuestionó el accionar de María Isabel Sánchez, a cargo de la causa por el femicidio de la adolescente de 16 años, ocurrido en 2016. Ayer, el Tribunal Oral N° 1 de Mar del Plata absolvió por abuso sexual a los tres imputados por el crimen y sólo los condenó por la venta de drogas.

Ocurre que para los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas no existieron elementos suficientes para comprobar la violación de la adolescente, por la que habían sido imputados Matías Farías y Pablo Offidani. Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión, aunque sólo por la venta de drogas. El tercer involucrado, Alejandro Maciel, estaba acusado por encubrir el crimen pero quedó en libertad.

Lucía fue brutalmente asesinada en 2016.

El fallo fue muy duro con la fiscal Sánchez y apuntó a los graves errores durante la investigación. “Si la fiscal se hubiese desempeñado con compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad este proceso no habría generado en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar ni obligado a los operadores judiciales a dar explicaciones forzadas por algo que jamás sucedió como ella lo anunció”, aseguraron los jueces en el fallo.

De hecho, los jueces pidieron a la Procuración General Bonaerense investigar el accionar de la fiscal durante la etapa de instrucción, por haber asegurado públicamente que la causa de la muerte había sido el dolor que le había provocado haber sufrido un empalamiento. Luego fue apartada del caso, acusada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el juicio no se pudo probar que Lucía hubiera sido abusada, y se estableció que el motivo de la muerte fue la asfixia tóxica provocada por un excesivo consumo de droga. La familia rechazó el fallo y confirmó que apelarán: exigían condena a cadena perpetua para los imputados por el femicidio de Lucía.

La familia de la adolescente confirmó que apelarán el fallo.

“Lo mínimo que podía esperarse, ante la muerte de una adolescente de 16 años, aún si la primera causa hubiese sido una sobredosis de estupefacientes, era su presencia o la de algún instructor en la comisaría ni bien se recibió la noticia, lo que no sucedió”, remarcaron los jueces.

Sin embargo, los padres de Lucía también apuntaron al Tribunal. “No entiende nada de violencia de género”, apuntaron. “Por mi hija no les dieron ni un día”, agregó Guillermo en diálogo con BigBang. En esta línea, remarcó: “Dijeron sólo que les daban una condena de ocho años de cárcel por vender droga en escuelas, pero con las pruebas que había tendría que haber sido una condena por la muerte de mi hija”, explicó.

LOS ERRORES DE LA FISCAL

Uno de los errores de la fiscal fue haber hablado del “empalamiento”. En una conferencia en aquel entonces aseguró: “Estaba todo preparado para que pareciera una sobredosis, pero los resultados de la autopsia fueron contundentes. Fue sometida a los más bajos instintos. La violación no sólo fue perpetrada por el miembro viril masculino”, dijo y así dio a entender que la joven había sido empalada, y que además había muerto por el dolor que la agresión le había provocado.

Durante el juicio declaró una junta médica y según explicaron los profesionales que hicieron la autopsia no murió por empalamiento. Aquel estudio no descarta ni confirma el abuso. "Ellos quisieron transmitir que en una relación sexual puede haber lesiones, pero tampoco descartan el abuso. Sí explicaron que no murió de un reflejo vasovagal (una reducción cardíaca que puede llevar al paro cardiorrespiratorio), como en un principio había dicho la fiscal, quien mencionó que Lucía había muerto empalada”, explicó uno de los abogados de la familia.