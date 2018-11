Tandil: el chico víctima de un chantaje sexual dijo que el abogado tenía jueces comprados

Emanuel Ramírez está ahora un poco más tranquilo. Después de haber estado preso durante 16 días por un delito que no cometió, su casa, ubicada en Tandil, le parece el mejor lugar para estar, aunque la realidad es que ni él ni su familia duermen tranquilos.

Tienen miedo porque el abogado Claudio Castaño, que defiende a Nahuel Morales y lo incriminó falsamente por el crimen de Jorge Bustamante, está en libertad y no saben de qué puede ser capaz. "El miedo sigue en mí y en mi familia. Tengo miedo porque si fue capaz de meterme preso, me puede hacer otra cosa", dijo a este portal Ramírez, muy preocupado.

Emanuel Ramírez pasó 16 días preso por el crimen de Jorge Bustamante.

Según contó a BigBang, la primera conversación que tuvieron él y el letrado ocurrió hace un poco mas de un mes, cuando Castaño se contactó por Facebook para ofrecerle droga a cambio de sexo.

"Lo vi dos veces y nunca tuvimos relaciones sexuales. Me junté una vez y él ahí me ofreció sexo oral a cambio de droga, pero al final no me dio nada. Ahí me dijo que la próxima vez que nos vieramos me iba a dar droga y plata, y después de eso me habló varias veces más, pero no le respondí. Más tarde le contesté, y me dijo que fuera a su casa, y cuando fui, me insinuó que quería tener relaciones conmigo y yo no quise y se puso violento", explicó Ramírez, al mismo tiempo que también reveló que golpeó a Castaño para defenderse y que se llevó algunos objetos de la casa a modo de venganza.

En su relato, el joven de 19 años también aseguró que el abogado lo amenazó y le dijo que las cosas no iban a quedar así. Aunque tenía miedo de que algo le pasara a su familia, Emanuel Ramírez nunca imaginó que el letrado podía llegar tan lejos como para incriminarlo en un asesinato que no había cometido.

Claudio Castaño defiende a Nahuel Morales, uno de los sospechosos.

Sin embargo, se dio cuenta de la gravedad de los hechos cuando la policía allanó la casa de su abuela, y sin previo aviso, lo fue a detener a la vivienda que compartía con su novia.

"Hicieron allanamientos en la casa de mi abuela y ellos la pasaron muy mal. Mi abuela es mayor de edad, mi hermana está embarazada, mi papá no está para nada bien y tengo una hermana chiquita. Yo no sabía lo que había pasado, no había tenido contacto con ellos, me enteré cuando la policía vino al departamento de mi novia. Me golpearon la puerta y les abrí y me dijeron que tenia que entregarme por el crimen de Jorge Bustamante. Ni bien me detuvieron, les dije que había sido Castaño", contó con bronca.

Ramírez fue apresado en la casa de su novia.

Los días en la cárcel fueron duros. Primero estuvo en un calabozo de la comisaría tercera, luego fue trasladado a la comisaría primera de Azul y tras regresar a la dependencia de Tandil, finalmente terminó alojado en el penal de Sierra Chica, donde se encontró con Ángel Tami, otro de los detenidos.

En uno de esos trasladados, Ramírez se cruzó cara a cara con el abogado Claudio Castaño, quien delante de policías y funcionarios de la fiscalía, le dijo en voz alta "que el no necesitaba hacer denuncias" para que alguien quedara preso.

"Yo estaba en la Fiscalía y Tami también estaba ahí. Así que se nos acercó Castaño y nos dijo que lo que nos convenía era que él nos defendiera a los tres acusados juntos. En seguida le dije que no y le pregunté '¿vos me hiciste esto?', y él mismo me dijo que tenia comprado jueces, policías, fiscales", contó Ramírez.

Claudio Castaño tiene una denuncia por abuso sexual.

Además, en su relato el joven de 19 años también destacó que desde el primer día que quedó detenido, su principal intención fue declarar ante el fiscal de la causa, y presentar su celular para que lo peritaran.

Cuando fue su turno de hablar, en seguida dijo que era inocente y que no conocía a Bustamante. Como explicación, añadió que todo tenía que ver con un venganza que venía de parte del abogado Castaño, y contó el ofrecimiento que le había hecho en los dos encuentros que tuvieron.

"Cuando estaba en Sierra Chica, Tami me mandó una carta donde me decía que no me preocupara porque iba a ir a declarar y yo iba a quedar en libertad. Yo no sé que pasó entre Tami y Castaño, porque al principio él también lo representaba a Tami, pero algo pasó y él prefirió quedarse con el defensor oficial", aclaró Ramírez.

Ramírez salió en libertad el martes.

El joven de 19 años quedó en libertad el martes, gracias a las cámaras de seguridad que lo mostraron mientras entraba y salía de la casa de su novia en el horario del crimen de Bustamante. También lo benefició el peritaje de su celular, y la declaración de un vecino de Morales y Tami, quien aseguró ante la Justicia que escuchó el momento en que los dos delincuentes planeaban el ataque.

"Cuando estaba en la cárcel tenía temor, tristeza, todo a la vez. Tenía muy poca comunicación y no sabía como iba a terminar todo, pero siempre tuve esperanzas porque sabía que había pruebas a mi favor", sostuvo, y añadió que ahora debe mantener un domicilio fijo, y presentarse ante la Fiscalía cada vez que ellos lo requieran.

Sobre la familia de Jorge Bustamante, Ramírez reveló que los hermanos del chico fallecido lo llamaron por teléfono para decirle que sentían mucho todo lo que había tenido que pasar. "Les di el pésame sin dudarlo, sabía que estaban pasando por un momento triste. Como ellos, mucha gente pensó que yo tenia que ver, y ahora me llegan muchos mensajes pidiéndome disculpas", expresó sin rencor.

Bustamante habría sido asesinado por Ángel Tami y Nahuel Morales.

Antes de su detención, Emanuel Ramírez trabajaba como albañil y espera poder seguir haciéndolo en las próximas semanas. A pesar de que salió poco de su casa, y que todavía va a esperar unos días más para regresar a la calle con tranquilidad, sí quiere retomar su trabajo en los día siguientes para continuar con su vida.

"En la cárcel a mi me decían que Castaño era un tipo jodido, que pisaba fuerte. Sé que tiene una denuncia por abuso sexual y que mucha gente no lo quiere. Por eso yo pienso que no debería seguir como abogado", dijo por último, antes de agregar que en los próximos días le va a iniciar una causa por daños y perjuicios por haber estado 16 días privado de su libertad.

"Me gustaría que se haga justicia, no solo por mí, sino por Jorge Bustamante, para que no quede en el olvido lo que pasó", cerró.