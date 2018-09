Basavilbaso declaró en Comodoro Py: cuanto tardó cada Gobierno en tener un funcionario indagado por la Justicia

Casi todos los ex presidentes desde el retorno de la democracia vieron desfilar a ex funcionarios por los tribunales de Retiro,

El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, se convirtió hoy en el primer funcionario de la administración de Cambiemos de prestar declaración indagatoria. Por la mañana tuvo que presentarse ante el juez federal Claudio Bonadio -el mismo que tiene la causa de los cuadernos de las coimas que escribió el ex chófer Oscar Centeno- por las presuntas irregularidades en las operaciones del fondo de inversión conocido como Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La indagatoria a Basavilbaso sucedió a los 2 años, 9 meses y 7 días de la asunción presidencial de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015. Es decir que pasaron 1012 días de gobierno.

El presidente Mauricio Macri y el actual titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso.

De atrás para adelante

Las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner tuvieron una acumulación de causas, que continúan hasta la fecha, pero con un atenuante: muchos de los funcionarios venían desde hacía tiempo y su gestión ya tenía el bagaje de los cuatro años de su difunto marido.Los primeros funcionarios de Cristina que debieron que responder preguntas ante la Justicia fueron los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. También fue ante el juez Bonadio,: en este caso por la causa de las dádivas que les pagaron los empresarios dueños de las empresas de transporte. En total pasaron 2 años, 2 meses, y 23 días, es decir, 816 días entre que asumió Cristina y sus colaboradores tuvieron que compadecer ante la Justicia.

La ex presidenta junto a Carlos Zannini entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Nestór Kirchner, por su parte, gozó de una mejor relación tanto con la Justicia como con el periodismo en los cuatro años de su mandato. Casi sobre su salida oficial de la Casa Rosada vio como en menos de 30 días de diferencia dos ex funcionarios eran citados a declarar. El primero en dar explicaciones ante la Justicia fue el ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, por la causa Skanska, en donde se investigó no solamente los sobreprecios en obra pública sino además una usina de facturas truchas. Su indagatoria fue el 18 de julio de 2007 y antes el entonces juez federal Guillermo Montenegro (que luego renunciaría a su cargo para desempeñarse como ministro de Justicia y Seguridad de Macri en la Ciudad). Ese mismo año también fueron citados a declarar otros ex funcionarios por la misma causa. Menos de un mes después de que Madaro tuviera que ir a Comodoro Py, el 23 de agosto, fue el turno de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, por la causa de las bolsas de dinero que se encontró en su baño. La causa la investigó la jueza María Romilda Servini. Desde el 25 de mayo de 2003 hasta el momento en el que tuvo que declarar Madaro pasaron 4 años, 1 meses, y 20 días, es decir, 1514 días.

Néstor Kirchner y su ministra de Economía, Felisa Miceli.

Fernando De la Rúa, que gobernó desde el 10 de diciembre de 1999 hasta el 20 de diciembre de 2001 es el ex presidente que más rápido vio cómo un funcionario de su administración era indagado, aunque su Gobierno ya había terminado cuando sus funcionarios fueron llamados a declarar . La causa fueron las muertes originadas por la represión en la Plaza de Mayo entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001, y el funcionario fue el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov quien el 26 de febrero de 2002 presentó un escrito ante la jueza Servini. En total pasaron 2 años, 2 meses, y 16 días, es decir, 809 días entre que asumió y que un ex colaborador fue indagado.

Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad Interna durante la gestión de Fernando De la Rúa.

Carlos Menem, que actualmente es senador por la provincia de La Rioja, asumió como presidente el 8 de julio de 1989; 7 años, 1 meses, y 26 días (2615 días), el ex ministro de Defensa, Oscar Camillión, fue indagado por el entonces juez federal Jorge Urso por la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador.