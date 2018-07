De Vido minimizó la acusación y le apuntó al motorman de la tragedia de Once: "Marcos Córdoba no aplicó los frenos"

El ex ministro de Planificación Federal y ex diputado nacional, declaró en el segundo juicio, que lo tiene como principal imputado.

El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, declaró hoy en el segundo juicio por la Tragedia de Once, conocido como Once 2, en donde buscó desligarse de cualquier responsabilidad sobre el esquema de control del sistema ferroviario como también del pago de subsidios que recibieron durante años las empresas concesionarias. De Vido también dijo que él no fue quien designó a los secretarios de Transporte condenados por el mismo caso, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sino los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

"Como ministro no podía abocarme a la cuestiones de la secretaria de Transporte. Yo no designé a los secretarios, sino que lo hizo el Presidente", dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, compuesto por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Ana María D’Alessio. De Vido está detenido desde octubre del año pasado por la causa en donde se investiga el presunto desvío de fondos de Río Turbio. Su declaración fue mediante una videoconferencia desde el penal de Marcos Paz.

"Se me imputa increíblemente que, como ministro de Planificación Federal, no evité que los concesionarios ferroviarios incumplieran con las tareas de mantenimiento pactadas. Carecía de relación directa con los concesionarios", agregó De Vido , quien no aceptó preguntas del Tribunal y se limitó solamente a leer un escrito que preparó junto a su abogado, Maximiliano Rusconi. "Ningún ministro en la historia del mundo fue citado por un accidente de trenes", declaró. También consideró responsable de la tragedia al maquinista. "Marcos Córdoba omitió aplicar los frenos y solo eso causó el hecho. Yo no conocía a Córdoba", señaló.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la estación y provocó la muerte de 52 personas y dejó a otras 789 heridas. Durante la casi hora que duró la lectura de su declaración, De Vido, recordó algunas de las políticas que llevó adelante como funcionario público.