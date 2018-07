De la suegra de Marcos Peña a Nai Awada: el club de los familiares k detractores de Cambiemos

Nadie puede elegir la familia que le toca. Esa misma frase suele traerle dolores de cabeza a varios políticos cuyos familiares no comulgan no sólo ideológica sino tampoco con las políticas que llevan adelante las diferentes administraciones.

Esto le pasó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, ayer cuando se viralizó la presencia de su suegra, la madre de su esposa la periodista Luciana Mantero, en la marcha que organizaron diversas entidades bajo la consigna “La Patria está en peligro”. Se trata de Diana Pipkin, socióloga y docente de la Universidad de Buenos Aires, que en varias ocasiones demostró en redes y en publicaciones su postura contraria a la administración de Cambiemos.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, tiene una suegra que comulga con el kirchnerismo.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, es otro de los que tienen familiares cercanos al kirchnerismo. Su caso además cuenta con la particularidad de que su hermano no sólo es militante de dicho espacio sino que también es dirigente político del mismo y hasta diputado provincial bonaerense por Unidad Ciudadana. El senador nacional estuvo en diciembre del año pasado en la jura de su hermano, Mariano.

El presidente Mauricio Macri también tiene un historial con cuestiones similares. Su padre, Franco Macri, si bien nunca se manifestó como kirchnerista sostuvo en algunas ocasiones que prefería que dicho espacio se mantuviera en el poder antes que asumiera su hijo.

"Creo que tiene que seguir el partido, con los jugadores y criterios del kirchnerismo. Si no, estamos queriendo refundar el país a cada rato", dijo en el verano de 2014 en una entrevista a la Revista Noticias en donde además agregó: "Scioli es un candidato que ha ido mostrando hechos positivos. Si digo lo que realmente desearía, me van a matar, pero lo digo igual: para mí, el nuevo presidente tiene que salir de La Cámpora".

El padre del presidente Macri dijo en varias oportunidades que quería que continúe el kirchnerismo.

Las críticas hacía Macri no llegan solamente desde su familia de sangre, sino también de la política. Es que el hermano y la sobrina de la primera dama Juliana Awada, Alejandro y Naiara. El actor fue uno de los primeros en buscar poner paños fríos a la situación ya que se llegó hasta hablar de posibles enfrentamientos por diferencias políticas.

“Desde el punto de vista social e ideológico las diferencias son importantes y curiosamente es el Presidente de la República, pero eso no mermó en lo más mínimo el afecto que tengo por ella. Prácticamente, no nos conocemos con mi cuñado. No se dio. No sé si es por diferencias ideológicas, de hecho las diferencias existen, pero no es ese el motivo, cada uno tiene su vida. Con Juliana conversamos regularmente, estamos grandes, cada uno hace su vida”, dijo Awada.

El hermano de la primera dama, Alejandro Awada, se definió como un "militante del proyecto".

La hija de Alejandro Awada, la también actriz Naiara, fue otra de las que tuvo fuerte críticas hacia la gestión de Macri. "La gente se está muriendo de hambre, los sueldos no alcanzan. Pobreza cero decían cuando asumieron. Hoy yo veo que la pobreza está aumentando cada vez más", dijo el año pasado en una entrevista al diario La Nación.

La sobrina de la primera dama dijo en su momento que veía a mucha gente sufriendo de hambre.

Pero los cruces por ideologías no alcanzan solamente a los funcionarios de primera línea de Cambiemos. El otora “TuitStar” del PRO, luego Director Nacional de Internet y ahora hombre fuerte del peñismo en la UBA, Nicolás “Supersifón” Pechersky tiene una de la historias más particulares. Conocido en el ambiente político por sus constantes peleas con el kirchnerismo en las redes sociales, su hermano mayor, Sebastián, fue uno de los primeros impulsores de la agrupación en la Facultad de Ciencias Económicas del ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof, Tontos pero No Tantos. En el archivo familiar hay hasta fotos del ex funcionario en la casa de la familia Pechersky.