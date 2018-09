El tweet en el que José Manuel De la Sota denunció la peligrosidad de la autovía en la que murió

Si bien fue uno de los logros de su gestión, el ex gobernador criticó las velocidades máximas.

El ex gobernador José Manuel De la Sota, quien falleció en la noche del sábado luego de que su camioneta chocara de modo frontal contra un camión en la autovía 36, había advertido nueve meses atrás sobre la peligrosidad de la ruta en la que murió.

José Manuel De la Sota falleció el sábado por la noche a los 68 años.

“Autovía Río Cuarto – Córdoba: señales que nadie respeta por absurdas. Velocidad máxima de 40, 60, 80 y 110. ¿Una autovía segura de cuatro manos para esas velocidades? Que la velocidad máxima sea de 130”, denunció el miércoles 29 de diciembre de 2017.

En efecto, según uno de los testigos que viajaba atrás de la camioneta del ex gobernador, De la Sota viajaba a gran velocidad antes de chocar contra el camión. “Pasé a una moto y un auto y me pasó una camioneta, rápido. No puedo decir a qué velocidad, pero iba rápido”, precisó.

El tweet en el que De la Sota se quejaba de los límites de velocidad de la autovía 36.

"A los minutos me encuentro con la camioneta en el medio de la ruta y paramos. Se estaba prendiendo fuego y un par de chicos la apagaron con el matafuegos. Uno le tomó el pulso, estaba bajo y atinamos a parar el tráfico", sumó.

Así quedó la camioneta en la que viajaba De la Sota.

De la Sota había inaugurado en julio de 2013 el primer tramo de la autovía. “El objetivo es aumentar la capacidad y seguridad vial para satisfacer la importante demanda de tránsito en una ruta muy trágica”, dijo.