Encendido debate sobre el aborto: los argumentos más fuertes escuchados hasta ahora

Daniel Lipovetzky (Cambiemos) A favor : "La posibilidad de aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas y a partir de ahí no cabe duda de qué tenemos que hacer con nuestro voto"

Brenda Austin (UCR) A favor: "Los que votan en contra, que se pregunten qué dato les permitiría cuestionarse sus creencias y sus afirmaciones. Si no hay ninguno, entonces que acepten que están parados sobre una creencia religiosa y no los principios que deben guiar la política pública".

Victoria Donda (Libres del Sur) : “Nosotros estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino. La clandestinidad mata. Quienes votan que no, no están votando por las dos vidas: están votando por la clandestinidad”

Araceli Ferreyra (Libres del Sur) A favor: “No somos una incubadora, no tenemos por qué tener hijos si salen de embarazos no deseados. No tenemos por qué negar nuestro derecho a la sexualidad. Peleamos por el derecho de las mujeres a decidir. Estamos acá por ese derecho de que la maternidad no sea una imposición, que sea una libre elección. Y para que si vas a tener 8 hijos y no sos Maru Botana, no te acusen de que te embarazaste por un plan”.

Carla Pitiot (Frente Renovador) En contra "Creer que la voz de las mujeres es una voz única, es tan extremo como cuando a las mujeres no nos dejaban hablar y nos acallaban. A mí no me van a acallar, no me van a decir que soy anti derecho de mujeres, no me van a correr con eso".

Mónica Macha (Frente para la Victoria) A favor: "En el marco del aborto clandestino, hay consecuencias psicológicas: genera una situación de temor. Y si vamos a los costos en términos económicos, el aborto clandestino implica un gasto superior para el Estado, porque conlleva internaciones que toman mucho tiempo", agregó.

Daniel Filmus (Frente para la Victoria) A favor : "El movimiento de las mujeres tarde o temprano va a ser que esto sea legal en la Argentina. Si no lo hacemos cuanto antes, estaremos generando las condiciones para que haya más muertes",

Walberto Allende (Todos juntos por San Juan) En contra: "No se puede debatir una ley con datos inflados con fines ideológicos. Según datos estadísticos mueren más mujeres por accidentes de tránsito. Estamos frente al derecho a la vida de dos personas. Ignoran que el primer derecho humano es el derecho a la vida. Ninguna mujer quiere abortar."

Ivana Bianchi (Unidad Justicialista de San Luis) En contra: "Mi defensa a la vida no es por una creencia religiosa, no surge de una moralidad. Surge de mi capacidad de discernimiento y de observación. De ver cómo las tecnologías aplicadas permiten un continuo y dinámico conocimiento a la embriología. La tecnología nos ha abierto una ventana que en el pasado era inimaginable, donde antes el nacimiento y el embarazo eran un acontecimiento rodeado de misterio, y se pensaba que eso que había adentro era un coágulo o un pedazo de carne".

Nicolás Massot (Cambiemos) En contra: "Con la cara de la salud pública y la igualdad de género, el proyecto esconde la renuncia de la política y la renuncia del Estado. (...) Estamos renunciando al derecho tutelado a la vida".