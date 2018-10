Lilita se mantiene firme en su postura pero Garavano suma apoyos dentro de la Rosada

Las declaraciones de Elisa “Lilita” Carrió contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano de hoy volvieron a echarle nafta al fuego del cruce que ambos tuvieron ayer por el fallo que absolvió al ex presidente Carlos Menem en la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.

Sin embargo, mientras todo el Gabinete se encontraba reunido en la Casa Rosada y después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio mantuvieran una reunión en el Congreso con los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC-ARI), Lilita volvió a la carga y con una larga declaración que difundió por sus redes sociales volvió a reiterar su intención de llevar adelante un juicio político contra el ministro.

"Lilita sigue on fire", explicaron desde su entorno.

En su carta Lilita le lanzó un ultimátum al presidente Mauricio Macri. “La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente. La falta de apoyo del vocero del radicalismo, como así también las distintas expresiones a mi supuesta ira, “calentura” o improsperabilidad del juicio político, o como cuestiones de carácter estético sobre mi persona, provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional, determinarán una demanda por discriminación y machismo aberrante. Es la primera vez que lo haré. No me guía el enojo ni la “calentura” sino la necesidad de que Cambiemos, cambie o no cambiará la historia”, escribió Lilita.

“Esta desbocada. Armó un problema sin sentido en donde no hay cosas raras”, explicó una alta fuente oficial. En el entorno de la diputada nacional sostienen que no tiene pensado dejar de lado el pedido de Juicio Político contra Garavano que, a su vez, comenzó a cosechar el apoyo de gran parte del arco de Cambiemos como también así de sectores de la oposición. Además, trascendió que le habría ofrecido su renuncia al presidente Macri, quien la rechazó de plano.

“Jugó demasiado fuerte al pedo. No entendió que Garavano tiene la posición del Gobierno y es la misma de siempre; que la Justicia de forma independiente avance y lo que la robaron vayan preso y la devuelvan”, agregó otra fuente que remarcó que el encuentro entre los funcionarios y los legisladores fue “positivo”.

El ministro de Justicia recibió el apoyo del Presidente.

El encuentro era programado, se había agendado hacía 15 días, y el objetivo era dialogar sobre el Presupuesto que envió el Ejecutivo. A eso se le sumó cómo iba a ser el ajuste en cada una de las provincias. “El tema Garavano sólo se mencionó”, le dijo a Big Bang una fuente que participó del encuentro en la oficina del bloque de la Coalición Cívica en el Congreso. Esto se debió a que la contención, si bien tuvo colaboradores de todos los ámbitos y espacios de Cambiemos, estuvo centrada por otro lado.

En la Casa Rosada ayer fue un día arduo para los funcionarios que se encargan de la “contención” a Lilita como es el caso del jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, el parlamentario del Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, entre otros.

"Pepín" es uno de los principales vínculos con Carrió.

“Somos un espacio diverso, representando nuestras identidades”, afirmó Santilli que ayer aprovechó la chance de una entrevista televisiva para buscar bajarle el tono a la discusión. “Lila está dura pero todo se va a ordenar. Vamos a seguir conversando”, le dijo a Big Bang uno de los encargados de contenerla y que contó que la líder de la CC habló con el propio Macri antes de la publicación en sus redes del comunicado para darle a entender que no tenía pensado dejar extinguir el tema.

En el entorno del ministro de Justicia y Derechos Humanos remarcan que todo el gabinete y hasta el propio presidente le dio su respaldo total ante las críticas de Lilita. Incluso varios de los diputados nacionales de Cambiemos manifestaron que, de efectuarse el pedido, tendría cero chances de prosperar. “Cambiemos es una coalición y cada espacio político tiene su propia visión; yo de ninguna manera puedo pensar que nuestro ministro de Justicia trabaje a favor de la impunidad”, agregó el diputado Daniel Lipovesky en declaraciones a Radio Con Vos.

“Nosotros seguimos igual. Todos nos apoyaron, nada cambió”, agregaron desde el entorno del ministro. Incluso el propio Garavano mantuvo un dialogo con la prensa acreditada al salir de la reunión de Gabinete. "Vamos a seguir trabajando en los objetivos comunes que tenemos con la Coalición Cívica que son la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nosotros no hemos tenido un entredicho, ha sido un cuestionamiento de ella hacia a mí. Yo no tengo ningún reproche ni nunca lo he tenido hacia ella, más allá de los matices o diferencias que podamos tener de opinión", afirmó.

Habrá que ver hasta dónde llega la novela.