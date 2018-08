Sin acuerdo en la provincia: los docentes pararán 72 horas a partir del martes

El gobierno de María Eugenia Vidal propuso este jueves a los gremios docentes un aumento salarial del 19% y el pago de material didáctico con el que eleva la mejora al 20,7% hasta septiembre. El ofrecimiento fue rechazado por los maestros quienes volverán a realizar un paro de 72 horas la semana próxima.

La reunión paritaria fue la número 18 del año.

La suba ofrecida sería pagada en seis tramos, de los cuales cinco ya se efectivizaron en forma de “adelanto”. En septiembre se depositaría el sexto y último adelanto alcanzando la cifra del 19%, que sumado a 210 pesos en concepto de material didáctico, asciende a 20,7%, según detalla el portal Mundo Gremial.

La propuesta incluía una reunión en octubre para evaluar el avance inflacionario y cualquier tipo de ajuste en los haberes. Sin embargo, los sindicatos que componen el Frente Gremial Docente Bonaerense (FUDB) rechazaron este ofrecimiento.

El rechazo fue inmediato y los docentes que tenía el mandato para llevar adelante un paro de 72 horas, anunciaron que efectivizarán la medida a partir del próximo martes.

La FUDB explicó en un comunicado de prensa que "la propuesta fue rechazada porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula gatillo, demanda presentada desde el principio de las negociaciones y que cobra especial importancia frente a la creciente inflación desatada en nuestro país".

Comunicado FUDB.

Con respecto a los adelantos ya otorgados indicaron que "denunciamos que las cifras depositadas en forma unilateral no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc. El proceder de la Gobernadora es seguir "negreando" nuestro salario y ha sido una clara estrategia para dilatar el conflicto y no llegar a un acuerdo en negociaciones paritarias".

Asimismo, los maestros plantearon las grandes fallas de infraestructura que tienen los colegios de la provincia, así como la escasez de cupo en los comedores escolares.

"Hoy no sólo le planteamos sobre infraestructura, necesitamos cupos y un aumento real para comedores Escolares" @RobiBaradel tras la #ParitariaDocente pic.twitter.com/4SoO8ZCm5z — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) 23 de agosto de 2018

La reunión, conciliación obligación de por medio, se llevó a cabo en el Ministerio de Economía en La Plata, con la presencia del ministro de Economía, Hernán Lacunza; el de Trabajo, Marcelo Villegas; el de Asuntos Públicos, Federico Suárez y el de Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

Entre los síndicos estuvieron Roberto Baradel (SUTEBA), Mirta Petrocini (FEB), Miguel Díaz (UDOCBA y Oscar de Isasi (ATE), entre otros dirigentes.