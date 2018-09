Un ex secretario de CFK pidió ser arrepentido y liberaron a uno de los empresarios

Los tribunales de Comodoro Py comenzaron una jornada agitada este viernes, cuando Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, pidió declarar como arrepentido en la causa que investiga el pago de coimas para la obra pública.

Además, en las últimas horas se dio a conocer que los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones decidieron que el empresario Sergio Taselli quede en libertad, ya que según su fallo, no existen riesgos procesales para retenerlo preso.

El ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, Fabian Gutiérrez, pidió ser arrepentido en la causa de los Cuadernos K.

Gutiérrez comenzó a negociar su oportunidad de sumarse al expediente como imputado colaborador después de haber sido detenido el miércoles pasado en Santa Cruz.

El fiscal de la causa, Carlos Stornelli, ya aceptó el pedido del ex secretario, y ahora sólo falta que el juez federal Claudio Bonadio decida si homologa o no ese acuerdo.

Fabián Gutiérrez llegó a la causa de los cuadernos después de que José López, ex secretario de Obras Públicas, lo nombrara en su declaración como la persona que lo citó para pedirle que guardara los casi 9 millones de dólares que luego arrojó en el convento de General Rodríguez.

"Gutiérrez era funcional a los dos, a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única que vivía era Cristina, la plata era de la recaudación, no sé dónde estaba antes. Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había indicado. Fabián era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento por qué me había elegido a mí. Es obvio que creía que el dinero era de Cristina", explicó López ante el juez Bonadio y el fiscal Stornelli.

El fiscal de la causa ya aceptó el acuerdo.

A raíz de esto, la Justicia lo detuvo el miércoles para intentar determinar su rol en la asociación ilícita. Aunque apenas fue apresado sostuvo a través de su abogado que López "era un mentiroso", en las últimas horas solicitó declarar como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli, quien ya aceptó el arreglo. El próximo paso es que el juez federal Claudio Bonadio decida si homologa o no ese acuerdo.

Del mismo, en medio de una mañana agitada, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó hace unas horas la excarcelación del empresario Sergio Taselli, uno de los imputados en la investigación por los cuadernos de las coimas.

El empresario Sergio Taselli fue puesto en libertad.

En su fallo, los jueces de la Sala 1 de la Cámara explicaron que no existen riesgos procesales (como un peligro de fuga o la existencia de que se frustre la investigación) que ameriten la permanencia de Taselli como detenido y por esa razón le concedieron a excarcelación.

El empresario quedó preso en agosto pasado, tras presentarse espontáneamente a declarar ante el juez Claudio Bonadio. Sus palabras lo llevaron a quedar imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita que, para el fiscal Stornelli y el juez Bonadio, lideró durante años Cristina Fernández de Kirchner, aunque ahora tras este fallo finalmente Taselli volverá a recuperar su libertad.