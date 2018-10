¡Actualizá ya tu WhatsApp! La falla de la app que puede hackear tu teléfono

Sin vueltas: agarrá tu teléfono y actualizá el WhatsApp. La empresa de mensajería estadounidense corrigió en los últimos días un grave error que dejaba en jaque tu privacidad, pero para resguardar tu teléfono todavía hace falta que te bajes la última versión. El problema, detectado en agosto del año pasado, afecta tanto a los móviles con Android, como los de sistema operativo iOS o Windows Phone.

Tenés que descargarte la última versión.

La falla de programación se activaba con las llamadas. El error se daba cuando el usuario recibía una llamada con paquete RTP (protocolo de envío de datos y métricas de la transmisión), pero con un formato incorrecto. Así, la aplicación no podía decodificarlo y se abría una ventana para los hackers.

¿Cómo se soluciona el problema de WhatsApp?

Para Android, busca WhatsApp en Google Play Store y tocá Actualizar.

Para iPhone, busca WhatsApp en App Store y tocá Actualizar.

Para Windows Phone, busca WhatsApp en la Tienda de Microsoft y tocá actualizar.

Esta no va a ser el último refresh que tengas que hacer en este año. Como parte de las nuevas actualizaciones de WhatsApp, el contenido guardado automáticamente en la "nube" de Google Drive no sumará al límite de almacenamiento. Sin embargo, esto podría determinar que la app borre parte del contenido viejo. Y los usuarios que no hayan actualizado la app por más de un año verán su contenido guardado eliminado por completo.

¿Cómo hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp?

La medida será tomada por Google justamente para liberar espacio necesario para los más de 1000 millones de personas que usan la app de mensajería cada mes. De acuerdo a lo difundido por la compañía, el nuevo sistema entrará en efecto para todos los usuarios a partir del próximo 12 de noviembre. "Para evitar la pérdida de backups, recomendamos que los usuarios hagan copias manuales de su contenido archivado por WhatsApp antes de esa fecha, advirtieron.