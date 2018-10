Entró en rehabilitación el primer adicto a Netflix: veía series durante 7 horas por día

No podía dejar de usar la plataforma

Desde que Netflix llegó a nuestras vidas, la rutina a la hora de mirar series y películas cambió. La plataforma nos ofrece la posibilidad de elegir qué tipo de contenido queremos ver y durante cuánto tiempo.

Sin embargo, a pesar de que para muchos puede resultar beneficioso este nuevo canal, para otros puede volverse una complicación debido a que hay personas a las que les cuesta controlar el tiempo que le dedican a la dispersión y al entretenimiento.

Algo así ocurrió con un joven de 26 años oriundo de la India, quien debió ser internado la semana pasada en la clínica del Servicio para el Uso Sano de la Tecnología (SHUT), dentro del Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias (Nimhans), debido a que sufre una fuerte adicción a Netflix.

Según explicaron los allegados del chico, de quien no trascendió su identidad, todo comenzó cuando se quedó sin trabajo y comenzó a pasar mucho tiempo dentro de casa. Con el correr del tiempo, el joven empezó a mirar muchas horas la pantalla chica, hasta que llegó a estar conectado a la plataforma durante siete horas, todos los días de su vida en un periodo de seis meses.

Lo primero que hacía el adicto apenas se levantaba era prender la televisión y poner Netflix, y después de eso pasaba todo el día atento a series y películas, hasta que se dio cuenta que ya no tenía autocontrol.

Finalmente, las cosas se pusieron peor cuando empezó a sentir fatiga, tensión ocular y a tener sueños perturbadores, lo que llevó a que se interne en una clínica donde los psicólogos lo ayudarán a salir de la adicción.

El director de la clínica SHUT, Manoj Kumar Sharma, explicó que el paciente utilizaba la plataforma como método de escape, para no hacerse cargo de sus problemas y obligaciones.

"Cada vez que su familia lo presionaba para ganarse la vida o cuando notaba la estabilidad de sus amigos, se ponía a ver todo el tiempo series. Era un método de escapismo porque así se olvidaba de sus problemas y obtuvo un inmenso placer de ello", aclaró el médico y profesor de Psicología.

Kumar Sharma reveló que el caso de este paciente es de una profunda gravedad, pero que dentro de la clínica hay otras personas que sufren de adicción a los juegos en línea, quienes también son muy dependientes de Netflix.

Macri dijo que no lee porque mira Netflix

En relación al uso de la plataforma audiovisual, el presidente Mauricio Macri dijo en las últimas horas en una entrevista con a Radio M, de Olavarria, que no lee libros porque "netflix mata a la lectura".

"Me he visto no sé cuántas series. Está lleno de series muy buenas. Todos los grandes escritores se han puesto a escribir para estas serie", reflexionó el mandatario, al mismo tiempo que reveló que una de sus historias preferidas es Peaky Blinders, que habla sobre las mafias en la Gran Bretaña pos Gran Guerra.