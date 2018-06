Las escalofriantes "últimas palabras" y la canción inédita de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel: "No me arrepiento"

Luis Miguel: La serie sigue dando que hablar desde Netflix para todo el mundo y revolviendo el pasado oscuro de uno de los mayores astros de la canción romántica de América Latina. Dos escalofriantes audio estremecieron a la opinión pública en estos días: uno es una especie de declaración de amor a la música; el segundo es una canción inédita, cuyo título es nada menos que "No me arrepiento".

Se trata de la supuesta última grabación que se conoce de Luisito Rey, el padre del artista, que la serie describe como un villano inescrupuloso, dispuesto a sacarle todo el jugo posible a su propio hijo. La grabación fue revelada por la periodista Claudia De Icaza, una reconocida "Luismiguelóloga" y según ella forma parte de una entrevista que le hizo al polémico personaje.

Escuchá la declaración

¿Por qué decimos que es escalofriante? Por tres motivos: el primero es que la voz suena, literalmente, como la de un moribundo. Luisito Rey murió en 1992, a los 47 años, por una sobredosis de cocaína, El segundo es que, como sucede a veces al escuchar algunas cintas viejas, el ruido de cierto patinado de la grabación ayuda a crear una atmósfera fantasmagórica. El tercero es que el mensaje entre angelical y bobo del artista -una especie de oda a la música- contrasta nítidamente con el de un hombre que está acusado en la serie de no haber tenido ningún límite: de prostituir a su propia esposa, drogar a su hijo menor de edad, sacarlo de la escuela porque sí y finalmente robarle su dinero.

"No hay nada en el mundo más hermoso que cuando se tiene fe, no hay nada que pueda hundir el barco ni la mayor tempestad, la música, hermoso ... de dos segundos, que puede hacer, lo más bonito que se puede lograr, librar por fuera y por dentro, cada uno en lo que puede dar. La rosa de los vientos, nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos algo en nuestras manos, la credibilidad, este barco no se puede hundir, está lleno de amor, la música es lo más hermoso que creó la humanidad, estos cuatro marineros vamos a cruzar el atlántico, a hacer algo, que posiblemente hace quinientos años hizo algo similar, sin luces, por eso se confundieron los marineros, pero llegaron a puerto", dice Luisito en el audio revelado por Icaza.

Pero lo más terrible, en el contexto familiar que la serie revela, es esa especie de canción póstuma, inédita, que tienen el significativo título de "No me arrepiento". "Porque mi vida es solo mía. (...) y en el balance de mi vida... no me arrepiento", canta Luisito convencido, como para que las y los fans de su hijo lo odien más que nunca.

Escuchá "No me arrepiento"

La periodista asegura que lo puso a disposición de Alejandro Basteri, uno de los hermanos menores de Luis Miguel, pero que Alejandro lo rechazó. Según Icaza, Luisito Rey intentó retomar su carrera de cantante antes de morir, y planeaba grabar un disco y regresar a los escenarios. Sin embargo, no llegó a tiempo. ¿Por qué no quiso Basteri el audio? Según Claudia de Icaza, Alejandro no creyó en su autenticidad, lo que le dolió ya que no esperaba ninguna retribución económica. " (La respuesta) me sorprendió, porque yo no estaba buscando ni dinero ni lo estaba vendiendo, la única condición que yo estaba pidiendo es que alguien de mi familia le llevará el material a manos de Luis Miguel. Pero grande fue desilusión cuando Alejandro mandó a decir que sí que como no, pero que primero quería escuchar para que realmente fuera la voz de su papá (...), pero llegó el momento en que las cosas se tienen que usar y pues se me ocurre que ahora que el gran villano es Luis Rey se debe conocer exactamente lo que Luis Rey intentó hacer dos meses antes de morir ”, expresó.