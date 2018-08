Machismo, Fuerzas Armadas y flan: el polémico fin de semana de Alfredo Casero

El raid de declaraciones entre polémicas y nefastas de Alfredo Casero comenzó el sábado y continuó el domingo. El primer episodio tuvo lugar en Animales Sueltos, el programa conducido por Alejandro Fantino.

Allí, luego de que el humorista decidiera lanzarse contra Abuelas y Madres de Plaza de Mayo poniendo en duda la veracidad de la identificación de nietos recuperados, el conductor quiso llevar la conversación a terrenos más seguros.

Así, Casero graficó con un ejemplo delirante la supuesta responsabilidad del kirchnerismo en los problemas económicos actuales del país. "A vos se te prendió fuego la casa. Tenés una familia. Son 12. Vienen los 12 y dicen: '¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flan!'", ilustró.

"'¡La chota, papá!; ¡Hijo de puta, no nos da flan!; ¡No anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera!", agregó continuando con su performance. "Así no vamos a poder hacer una mierda".

"El machismo no quiere estar por encima de la mujer"

Y luego, continuó el domingo con una entrevista en Teleshow, donde admitió ser machista. "Lamentablemente, soy macho. Si la mujer se denomina feminista, yo no tengo la culpa", explicó aclarando que "el machismo tampoco busca estar por encima de la mujer".

Casero aseguró que "la mano de la mujer también mata". (Foto: Teleshow).

Además, señaló que la desigualdad salarial que sufren las mujeres en el mercado laboral debe solucionarse negociando "personalmente con sus jefes para que les paguen más" y subrayó que "la mano de la mujer también mata porque puede matar a un hombre con este dedo y apretando un gatillo".

Finalmente, también se mostró de acuerdo con que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a participar en la seguridad interna. "Nosotros fuimos un gran país gracias a nuestras Fuerzas Armadas", aseguró. "No estoy hablando de cuatro hijos de p... que se metieron en la política llamados por Isabel Perón. Yo respeto a un policía, ayudo a un policía y acompañaré a un policía".