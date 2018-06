Ricardo Darín le pidió disculpas a Bertuccelli: "No pude dormir, lo que más me importa es que esté tranquila"

Mucho fue lo que se dijo acerca de los motivos de la pelea entre Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli. Aunque al principio ambos negaron que hubiera ocurrido algo malo entre ellos, finalmente la actriz rompió el silencio y confesó que se había ido de "Escenas de la vida conyugal", la obra teatral que compartía con Darín, porque "no la estaba pasando bien".

A raíz de esto, el actor optó por salir a pedirle disculpas a su ex compañera, y además de aclarar lo que pasó, dijo que se sintió muy apenado por lo angustiada que la vio a Bertuccelli en una entrevista.

Valeria Bertuccelli acusó a Ricardo Darín de haberla "destratado" en la obra que compartieron.

"Fue la primera vez en mi vida que sentí la maldad. Yo pensé que se iba a avivar e iba a pedir disculpas antes, para que yo no tuviera que hablar", dijo un poco enojada la actriz en una entrevista que brindó para el ciclo que conduce Luis Novaresio por A24.

Tras la pregunta del periodista, la esposa de Vicentico aseguró que además de los problemas que tuvo con su amigo, lo peor de todo pasó cuando abandonó la obra y todos dijeron que ella se había enamorado de él.

"Como mujer, me sentí reducida. Dejé una obra exitosa porque no resistía los malos tratos, porque muchas veces hasta me desmayé en bambalinas porque no soportaba, y tuve que escuchar a panelistas, que predican el 'Ni una menos', diciendo: 'Y bueno, puede ser... Es fácil enamorarse de Darín' ", comentó disgustada.

Luego de estas duras palabras, Darín salió telefónicamente en Intrusos para aclarar los dichos de su compañera, y para pedir disculpas ante todos por lo que había pasado.

"Yo le presté mucha atención a sus declaraciones, Valeria es una mujer a la que quiero, a ella y a su familia. Yo entiendo su sensación, entiendo su malestar y ella me ha pedido públicamente que yo le pida disculpas, y yo se las pido aquí en todo lo que me concierne", dijo el artista.

Darín le pidió disculpas a Bertuccelli por el entredicho.

Sobre esto, sostuvo que a pesar de que no está de acuerdo totalmente con todo lo que contó Bertuccelli, lo que más le importa en este momento es que ella "esté tranquila".

"Ella piensa que yo alimenté esa versión que decía que ella estaba enamorada de mi, y eso jamás pasó. Cuando yo me enteré que dijeron eso, me indigné, y en un programa que me preguntaron aproveché para desestimar el rumor", aclaró, al mismo tiempo que agregó: "Me preocupa muchísimo lo que puede estar pensando Gabi (Vicentico) ahora".

"Yo estoy seguro que si ella dijo lo que dijo, aún con inexactitudes, es porque realmente se sintió mal. Tuvimos unas desinteligencias, pero nunca la maltraté, yo nunca la abandoné. Yo puedo ser un poco obsesivo con el trabajo y ella tiene una manera artística diferente, pero yo nunca la maltraté, al menos nunca a voluntad", comentó.

Además, Darín dijo que se puso a pensar mucho a raíz de haber escuchado las palabras de Bertuccelli, y que después de eso pasó una muy mala noche porque no pudo dormir por la preocupación.

Darín aclaró que no está de acuerdo con todo lo que dijo Bertuccelli pero que igual entiende su enojo.

"Quiero que se tranquilice su mente y ella para mi es un tema importante porque la vi dolida, y la verdad que me angustió muchísimo eso. Ella tenía un gran compromiso, habíamos tenido un momento de desinteligencias, lloramos juntos en el camarín, nos abrazamos, dimos por superado el asunto y seguimos. Ahora veo que evidentemente a ella no se le habían curado las heridas", afirmó.

"Toda la vida tuve ganas de hablar con ella, pero siempre tuve miedo de que no me atendiera. Siempre quise hablar con Gabi también, que es un amigo, y a lo mejor eso fue un error. A veces uno deja pasar, y pasan estas cosas", reflexionó por último.