Verónica Castro deja atrás las novelas y llega a Netflix con una tragicomedia

La mexicana Verónica Castro vuelve a la pantalla luego de varios años de ausencia. Esta vez deja las telenovelas de lado para protagonizar La Casa de las Flores, la nueva serie de Netflix que se se estrena este 10 de agosto.

En esta comedia dramática encarna a Virginia, una mujer que descubre que su marido lleva una doble vida. Su personaje rompe todos los moldes a los que estaba acostumbrada como actriz y se muestra como una mujer muy tradicional que, a su vez, rompe todas las estructuras, a tal punto de terminar fumando marihuana para sobrellevar los cambios en su vida.

"Me estoy acostumbrando a tratar temas que no se trataban en la televisión", confiesa, pero admite que el guión la agarró desprevenida. "Me dijeron una cosa y terminó en otra cosa. El cine es así me fui tanto al drama que terminé haciendo una comedia", dice sobre su carrera artística.