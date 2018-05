"Pensamos que le hacía un favor y lo abusaba”, dijo el padre del chico que tuvo una hija con la maestra

La semana pasada, Vanina Vélez fue absuelta por la Justicia después de haber estado detenida durante 8 meses en su casa, acusada de haber abusado sexualmente de uno de sus alumnos de 13 años, a quien le daba clases particulares mientras el niño cursaba 7mo grado de primaria.

El fallo provocó un escándalo enorme en la localidad de Palmira, en la provincia de Mendoza, sobre todo porque la familia del chico denunció que los investigadores nunca pidieron pruebas en contra de Vélez , ya que el fiscal Oscar Sívori consideró que los padres del chico consintieron la relación entre su hijo y la maestra.

Vanina Vélez quedó embarazada de su alumno de 13 años.

Los primeros abusos

Según contó a este portal Héctor, el papá del joven que ahora tiene 17 años, Vanina Vélez empezó a ir a su casa en el año 2013, cuando su hijo de 13 años se lastimó la pierna y durante meses no pudo ir a la escuela.

Como los padres del chico querían que no perdiera el año escolar, después de haber conocido a la joven de 23 años en una fiesta donde se celebró el Día del Niño, la contrataron para que ayudara a su hijo durante el tiempo que no pudiera asistir al colegio.

La chica iba a enseñarle al niño durante la mañana, y normalmente estaban solos porque los padres del alumno salían a trabajar. Sólo tenían como compañía a un anciano de 72 años que era amigo de la familia, y que según declaró el chico, lo alentó a tener relaciones con su profesora.

"Para mi hijo era el abuelo, pero no lo era, era amigo de la familia. Su señora se había muerto, no tenía hijos y nosotros lo dejabamos estar en casa. Mi hijo me dijo que él lo alentaba a estar con la chica cuando se lo confesó, pero nadie lo puede culpar, no sabía cómo tratar a los chicos el viejito", dijo el padre a BigBang.

La docente visitaba al chico durante la mañana, mientras estaban solos.

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la joven aseguró un día que su familia la había echado de su casa, que le pegaban, y que no tenía dónde vivir.

"Nosotros no podíamos dejarla en la calle, así que le hicimos un lugar en un cuartito del departamento que tenemos en el fondo de nuestra casa. Una madrugada mi señora descubrió que ella y mi hijo tenían relaciones y ahí la echamos. Cuando la corrí de mi casa, ella me gritó que estaba embarazada de tres meses de mi hijo. Nosotros pensábamos que le estaba haciendo un favor a mi hijo, pero lo abusaba", contó el padre, de quien no se da a conocer su apellido para proteger la identidad del adolescente.

Aunque la docente desapareció un mes entero, un día regresó a la casa de su alumno para pedir ayuda porque no tenía dónde quedarse. Ahí Héctor decidió que la joven regresara a vivir en el cuarto del fondo, porque no podía darle la espalda a una embarazada.

"La madre me la trajo después de que yo la corrí, me la trajo a la puerta de un negocio que teníamos y me dijo que si no la recibíamos la iba a matar a palos y como no sabíamos si la beba era hija de mi hijo, le dimos lugar en el departamento. No me quedaba otra, y yo no soy una persona inescrupulosa, porque yo no sabía si lo que estaba en la panza de esa mujer era sangre de mi sangre", explicó el padre del chico.

Vanina Vélez vivió en la casa del niño hasta que dio a luz a su hija.

La denuncia y el juicio

En su relato, Héctor aclaró que las cosas se complicaron mucho más al poco tiempo de que la beba naciera, ya que la maestra y su madre agredieron al menor un día que fue a visitar a su hija. "Mi hijo estaba totalmente dominado. Él ya le había dado el apellido a la nena, todo a espaldas de nosotros, yo me enteré cuando llegó el documento a mi casa, que no se lo quisieron entregar a él porque era menor de edad", aclaró el padre.

"Nunca tuvimos contacto con la beba, no llegó a ir un mes a ver la nena que lo empezaron a agredir. Todo ensangrentado venía, él estaba ciego con ella", sostuvo

El adolescente quiere hacerse cargo de su hija, pero no la ve desde 2015.

Sobre esto, dijo que su hijo se había deprimido mucho porque no podía ver a la nena, y que además no entendía que había sido víctima de la maestra. Por eso, con la excusa de reclamar su paternidad, Héctor lo llevó a la Justicia para que denunciara los acosos que había recibido de parte de Vanina Vélez.

"El ADN lo pedimos en el año 2015, y todavía el resultado no está. Ella lo siguió acosando a mi hijo con denuncias falsas. Para que no le hicieran nada a mi hijo hablé con un abogado y me dijo que hiciera la denuncia, por eso a principios del año pasado la hice y el fiscal de la seccional de San Martín vio que había un delito", comentó.

"El fiscal la hizo detener en el 2017, estuvo 8 meses detenida de forma domiciliaria, y la semana pasada la Justicia la absolvió porque los jueces consideraron que a los 13 años el chico ya era maduro sexualmente y que la relación con la maestra había sido consentida por la familia", aclaró.

En este sentido, Héctor aseguró que su hijo fue víctima de abuso y que el juicio que se llevó a cabo estuvo mal investigado desde el comienzo porque el fiscal, Oscar Sívori, siempre defendió a la denunciada. "Nunca me pidieron pruebas", dijo enojado, y añadió que hay fotos y cartas que demuestran que la docente acosaba al chico en forma reiterativa.

Héctor denunció que hay varias pruebas para presentar en contra de la maestra.

La vida del adolescente hoy

"El dolor mas grande que tiene mi hijo es que el fiscal hizo público todo, a él le dolió que lo hayan señalado, pero a pesar de eso quiere que a Vanina la dejen en libertad, porque tiene dos hijos que cuidar", contó Héctor a BigBang, y agregó que ahora el adolescente retomó sus estudios y además ayuda a su mamá a vender café en la puerta del hospital de Palmira.

"Mi hijo no es una mala persona, al contrario, es muy responsable, por eso quiere tener relación con la beba si es suya. Y yo también, queremos ser los abuelos. Si no es, queremos que el Estado le devuelva todo lo que le quitó y todo el daño que le han hecho, porque nadie puede creer que con 14 años haya ido al Registro Civil a anotar a su hija", dijo indignado.

Por último, Héctor mencionó que esta semana se reunirán con una nueva abogada, con el objetivo de que se acelere el trámite de ADN, para poder determinar si la nena es o no hija del adolescente. "A mi no me interesa lo que pueda pasarle a la maestra, pero mi señora sí quiere verla presa", cerró.