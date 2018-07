Brisa, la dura historia de la nena que impulsó la ley para los huérfanos de los femicidios

Brisa tiene cinco años. Vive en la localidad bonaerense de Moreno con sus hermanos mellizos, sus tres primos y sus tíos. Su peor pérdida es la de su mamá, quien fue asesinada por su padre. Ayer la Cámara de Diputados sancionó una ley que lleva su nombre. Su historia gestó el proyecto, se aprobó en un primer momento en la Ciudad y hoy su beneficio es de alcance nacional.

Brisa junto a su mamá.

Se trata de una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidio o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro. La norma fue aprobada por 203 votos afirmativos.

Los hijos de víctimas de violencia de género podrán percibir un haber equivalente a una jubilación mínima (actualmente de $81000) con su correspondiente movilidad, hasta los 21 años. El dinero se podrá cobrar a partir del procesamiento del femicida. A su vez, el monto es complementario de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares.

Daiana Barrionuevo fue asesinada a golpes por su pareja.

Esta normativa fue bautizada Brisa, en nombre de la hija más chica de Daiana Barrionuevo. Daiana fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa. El autor del crimen fue el padre de Brisa, quien ahora está detenido.

Ahora la menor vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años.

LA LEY YA SE APLICA EN LA CIUDAD

En la Ciudad de Buenos Aires se había aprobado la ley el año pasado pero sólo para los residentes porteños. Desde hace unos meses se empezó a pagar la reparación, con el mismo fin: para que estos hijos e hijas no queden desprotegidos y el Estado garantice sus necesidades básicas.

La Asociación Civil La Casa del Encuentro había armado este anteproyecto de Ley para que se aplique a nivel nacional. Según los datos recabados, desde el año 2008 al 2014, como se dijo, suman 2.196 las hijas e hijos que no tienen madre por estos femicidios. De ese total, 1.403 son menores de edad, que requieren sin falta de asistencia económica y sanitaria.

El pedido de todos #NiunaMenos.

“El proyecto no es un subsidio, una pensión o una ayuda, sino una reparación económica por parte del Estado hasta que cumplan 21 años de edad, brindando también cobertura integral de salud, para los niños y niñas y adolescentes. Este es un paso muy importante en el camino de garantizar sus derechos”, dijo a los medios el senador nacional Jaime Linares, autor de una de las tres propuestas trabajadas.

“Esta iniciativa señala la urgente necesidad de dar respuestas rápidas y serias a la desprotección de los niños, niñas y adolescentes que quedan sin sus progenitores ante casos de femicidios”, cerró.

LA MUERTE DE DAIANA

Iván Adalberto Rodríguez, pareja de Daiana, había denunciado tres semanas antes de que la Policía encuentre el cuerpo su mujer, que ella había denunciado que abandonado el hogar. Según detalló, Daiana se había escapado con su amante.

Lloró en la casa de la familia Barrionuevo, recibió el consuelo Osvaldo y sus cuñadas Cintia y Joi, aún cuando la idea de que Daiana se haya escapado no le cerraba a ningún integrante del círculo familiar.

A Daiana le habían pegado tanto que su cuerpo no pudo resistir el dolor. Fue golpeada hasta cuando no tenía vida. La envolvieron en una frazada y la metieron en una bolsa. Fue arrojada al río. En un principio no fue buscada. La denuncia de Iván logró convencer a las autoridades. Pero luego de unos días y con el pedido de la familia de la joven se inició un rastrillaje en la zona.

Ahora, los hijos de Daiana son cuidados por sus hermanas y pese al dolor, la aprobación de la ley les regala una sonrisa por poder ayudar a otras familias que deben seguir adelante, como Brisa, Elías y Tobías.