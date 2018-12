[EXCLUSIVO] Habla el Vitel Toné: "Soy mucho más que una receta navideña"

Está dolido. Y se nota. Ha decidido romper el silencio. Dice que llegó la hora de contarle al mundo su verdad. Que no alcanza con "hablar" en la mesa, que la gente parece que no entiende. Sabe que tiene una oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista por primera vez en la historia y no la quiere desaprovechar. Siempre se lo consideró mudo. Vaya si no lo es. En estos días, cuando vuelve a estar en boca de todos, quiere denunciar la discriminación que ha sufrido a lo largo de generaciones. Es la hora, su hora. La hora de Vitel Toné.

-Empecemos por el principio. ¿"Vitel" es su nombre y "Toné" su apellido?

-No, "Vitel Toné" es el apellido de todos nosotros. Yo, por ejemplo, me llamo Fernando Vitel Toné.

-Su origen es italiano, ¿verdad?

-Así es. Soy argentino, pero nosotros los Vitel Toné nos originamos en Piamonte, Italia.

-¿Por qué quiere hablar con un periodista?

-Porque quiero terminar con la grieta que hay en torno al Vitel Toné.

-¿Qué grieta?

-Miré, los otros días escuché una conversación entre dos hermanos que iban a pasar juntos las fiestas. Hablaban sobre la mesa navideña. Uno propuso comer Vitel Toné. El otro le dijo "Ufa, todos los años comemos Vitel Toné". Entonces el primero insistió, le dijo "Dejate de joder, es la única vez en el año que comemos Vitel Toné".

-Usted apoyaría al primero, supongo...

-No, a ninguno de los dos.

-No entiendo.

-Es que las dos posturas son erradas. Se puede comer Vitel Toné en cualquier momento del año. Soy mucho más que una receta navideña. Que nos convoquen solamente en navidad y después no nos vuelvan a llamar es medio como un manoseo.

-¿Y por qué cree que pasa eso?

-Por tradición, pero al final terminan encasillándonos y no es bueno para nadie.

-Usted siente que está desaprovechado...

-¿Y a usted qué le parece? Imagínese que lo llaman para laburar solamente en Navidad, como si fuera Papá Noel...

-Claro, necesita sentirse útil... ¿Y por qué cree que ocurre eso?

-Porque nosotros somos un plato al que encasillaron como "entrada", y el argentino no te come entradas todos los días, pero la verdad es que tranquilamente podemos ser el plato principal. Lo que pasa que el argentino piensa que el plato principal tiene que estar caliente.

-¿Lleva alcaparras?

-Yo sí, pero respeto la decisión de cada compañero.

-¿Qué tiene que tener un Vitel Toné que se precie de tal?

-Peceto, zanahoria, cebolla, apio, laurel, dos dientes de ajo. Eso para la carne. Y para la salsa, atún al natural, anchoas, mostaza, vinagre, perejil, mayonesa, crema, sal, alcaparras a elección y pimienta.

-¿Y huevo duro?

-Es opcional, como las alcaparras...

-El año pasado, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna propuso hacer Vitel Toné con palomita, también conocida como marucha, porque es un corte más barato...

-Si quieren militar el ajuste, que lo hagan El Vitel Toné es peronista. De Perón y de Peceto.

-Hay quienes dicen que usted es indigesto...

-Eso es una pelotudez. Los mismos que se clavan un litro y medio de vino, la sidra, el champán, el lechón, el turrón, las garrapiñadas, después nos echan la culpa a nosotros.