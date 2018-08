El violador de la nena de 12 años en Marcos Paz le dijo que era una lección por andar sola

En las últimas horas empezaron a circular unas impactantes imágenes de un video donde se puede ver como una nena de 12 años es raptada por un violador el sábado a la madrugada en Marcos Paz.

La grabación fue difundida por los investigadores para intentar dar con el paradero del atacante, aunque finalmente luego de lo ocurrido la mamá de la niña habló y contó lo que abusador le dijo a su hija mientras la violaba.

"Me mandó Dios y si vas a una Iglesia contalo. Otro te hubiese matado", le dijo a la nena.

Una niña de 12 años fue abusada sexualmente en un descampado de Marcos Paz.

Según se pudo determinar, el ataque sexual se produjo en un terreno baldío, ubicado en la calle Monteagudo y Buenos Aires. La niña iba acompañada de una amiga, aunque ante la aparición repentina de un auto las chicas se asustaron, y cada una empezó a huir por un camino diferente.

Como dijo la mamá de la chica abusada, primero apareció un hombre que les preguntó la hora, y casi al instante desde un auto las invitaron a subir. Ahí fue cuando las nenas se asustaron y salieron disparadas por separado.

Sin embargo, las cosas se pusieron peor a los pocos minutos, cuando ese mismo hombre que les consultó la hora decidió seguir a una de las chicas, para luego arrastrarla de los pelos hasta un descampado.

Mientras la tenía con las manos atadas, el violador abusó a la menor, y cuando terminó, le dijo que le había hecho eso para darle una lección. "Mi hija me contó que la agarró de los pelos, que la arrastró y que le decía que no gritara. Después de violarla, le dijo que era una lección, que no debía andar de noche y que a él lo había enviado Dios", le dijo antes de robarle el celular y pedirle que se vaya recién cuando termine de contar hasta 100.

"Mi hija le pidió ayuda a dos chicas que pasaban por el lugar y ellas llamaron a la policía", relató la madre, quien también contó en diálogo con TN que las cosas ocurrieron el sábado a la noche, luego de que ella se quedara dormida y no escuchara que las chicas habían salido de la casa.

El ataque sexual ocurrió el sábado a la madrugada.

"Fue una travesura. Ella me pide perdón a mi por haber salido de casa", contó por último.

Hasta el momento, la policía no pudo hallar al responsable del ataque, aunque desde la fiscalía de Marcos Paz que investiga el hecho dieron a conocer el número telefónico del lugar (02323 426507) para que cualquiera que reconozca al abusador haga su denuncia.