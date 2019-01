La mujer de La Mole Moli denunció al exboxeador por violencia de género y lo echó de la casa

El exboxeador Fabio Mole Moli que supo brillar arriba del ring e incluso ganó el certamen de Bailando 2010, fue denunciado por Marta Graciela Galiano, más conocida como la Negra Moli.

El Polo de la Mujer de la localidad cordobesa de Villa del Rosario, el organismo encargado de atender casos de violencia de género, informó que la mujer llegó muy golpeada este jueves y que el cordobés quedó imputado por la supuesta comisión de los delitos de lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas.

Mole Moli no podrá acercarse a su esposa a menos de 300 metros.

Según trascendió las agresiones comenzaron hace tiempo y por ese motivo decidieron disponer de una custodia policial en el domicilio que compartía la pareja, de más de 30 años de relación, y ahora solo es habitado por Marta y algunos de los hijos de ambos.

A la Mole Moli le prohibieron el contacto con la víctima y el acercamiento a su domicilio a menos de 300 metros.

La Policía Judicial le realizó a la mujer estudios para determinar la entidad, cantidad y antigüedad de las lesiones que tiene y recibirá asistencia psicológica, según detalló El Doce.

A su vez, se realizó una inspección corporal en la Policía Judicial para determinar la entidad, cantidad y antigüedad de las lesiones.

EL ANTECEDENTE

"¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?", se preguntó Cande Tinelli en su cuenta de Twitter hace más de dos años al dar pelea junto a un grupo de proteccionistas para que se prohibieran las carreras de galgos. Tanto ella como su padre apoyaron la prohibición y luego tuvieron que soportar las amenazas cuando el proyecto se convirtió en ley.

Lo peor es que la "advertencia" llegó de parte de un conocido. El ex boxeador, Fabio "La Mole Moli", se enojó con Tinelli y aseguró que "En este momento, si lo cruzo (a Marcelo Tinelli) lo cago de una cachetada".

Uno años antes, en 2010, la Mole Moli, en el programa de Viviana Canosa, había confesado que había agredido físicamente a La Negra: "Yo le levanté la mano a mi mujer cuando todavía no era boxeador. Pero ya dejé todo eso y hoy en día quiero darle tranquilidad", decía.

"Paré y me di cuenta de que esa no era mi vida y que quería que. ella sea feliz"

"Después de hacer eso, uno se levanta y ve que todo está hecho bosta y dice: la p... madre, me cago. La negra nunca lo contó y jamás me denunció, pero se me fue y yo la fui a buscar enseguida. Siempre le pedí perdón a ella", contaba. "Paré y me di cuenta de que esa no era mi vida y que quería que. ella sea feliz. La Negra se olvidó, pero desde entonces yo siempre le pregunto si está bien y ella me contesta que excelente”, aseguraba.