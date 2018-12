La periodista Fernanda Iglesias denunció a Roberto Pettinato: “Se masturbó delante mío”

Mientras continúa el debate sobre los acosos y abusos, Fernanda Iglesias aportó una nueva denuncia contra Roberto Pettinato. En el programa Hay que ver, en Canal 9. Luego de un repaso sobre los testimonios de las distintas mujeres la periodista reveló un hecho aberrante.

Fernanda Iglesias denunció a Pettinato.

"Yo no lo denuncié, sino que apoyé a las chicas que lo denunciaron. Ese era su modus operandi. Lo hizo conmigo, pero no me sentí afectada. Les creo a las mujeres que lo denunciaron y les pido que todos les crean", explicó y siguió.

"Encima se burla en sus respuestas. No le importo que las mujeres sufrieron por lo que hizo y ni siquiera les pide perdón. Me consta que Josefina (Pouzo) estaba muy afectada, porque en su momento lo hablé con ella", agregó.

La periodista explotó cuando vio que en el informe realizado por el programa se incluyeron algunas declaraciones del conductor en las que se burlaba de las denuncias por acoso en su contra.

Luego de seguir hablando del tema, Iglesias no se contuvo y se animó a relatar lo que vivió dentro de un camarín. Advirtió que lo que diría sería fuerte y dejó sorprendidos a los integrantes del programa. "Nunca lo conté ésto. Una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó adelante mío. Le parecía normal. Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos, y me fui", reveló y los conductores del ciclo quedaron sin poder emitir palabra.

Lo relatado por Fernanda ocurrió en 2009, cuando era parte del programa Un mundo perfecto, emitido por América. "Encima uno tiene buena onda porque es simpático, así como lo ves hace chistes, a vos te parece un capo porque es un genio, lo admiras en algún punto", sostuvo.

Como reflexión final Iglesias intentó reflexionar sobre su no reacción en ese momento. "Lo peor de todo es que no lo puteé, lo tenía bastante naturalizado. Recién ahora caigo de que eso no estaba bien".