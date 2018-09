[VIDEOS] "La apoyé nada más”: el hombre que acosó a una kiosquera fue golpeado y terminó detenido

Una kiosquera de Lomas de Mirador fue acosada sexualmente por un cliente mientras buscaba un producto en las repisas del local. La secuencia que quedó registrada gracias a las cámaras de seguridad. El hombre fue identificado por los vecinos y lo golpearon duramente. Luego de un momento de tensión y golpes llegó la Policía y lo detuvo.

El momento del acoso.

El acoso ocurrió luego de que el cliente le pide a la chica tres habanos que estaban en una repisa de vidrio. Por esto, la trabajadora tuvo que salir de atrás del mostrador. En este momento, cuando la mujer se estiraba para alcanzar el producto, el hombre aprovechó y apoyó su cuerpo contra ella. Luego la joven lo golpea y le echa del comercio.

El acosador fue agredido.

El hombre se va. Hoy, mientras estaba en otro negocio los vecinos lo reconocieron. Primero, lo increparon verbalmente y luego comenzaron los golpes de puño. El sujeto, que se identificó como Omar, terminó con cortes y sangre en la nariz, boca y ojos.

Se llama Omar y tiene 47 años.

El hombre de 47 años explicó el hecho de una manera insólita e indignante ante las cámaras de CrónicaTV: "Sé de las leyes, está todo filmado. No voy a hacer algo que no se puede. Los vecinos hablan pavadas", señaló y concluyó: "La apoyé y nada más".

Ante las autoridades se victimizó: "Mi mamá está enferma, me acosaron, dicen que yo violé a alguien. Uno de la panadería me golpeó", dijo cuando la Policía fue a buscarlo tras recibir la denuncia de la comerciante y siguió: "Me vinieron a hacer una redada, si quieren entrar a mi casa primero tienen que tener un legajo", agregó, pero finalmente debió acceder y terminó siendo trasladado a la comisaría.

La detención del imputado, de profesión pintor, ocurrió en su casa y fue llevada a cabo numerarios de la comisaría local.

