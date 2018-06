A 32 años del gol del siglo: que lo vuelvan a ver los jugadores para buscar inspiración

En medio de este clima de tensión entre los futbolistas, el cuerpo técnico y los hinchas de la selección Argentina por el pobre presente del conjunto albiceleste en el Mundial de Rusia, este viernes se cumplen 32 años del partido que inmortalizó a Diego Armando Maradona, aquel que llegó a Víctor Hugo Morales a definirlo como un "barrilete cósmico" salido de otro planeta.

Para muchos, y con razón, Maradona fue y será irrepetible. Pero hay otros que todavía esperan o, mejor dicho, creen que Lionel Messi está a tiempo de ponerse a la altura de las circunstancias y, de una vez por todas, lograr igualar al eterno Diez alzando la Copa del Mundo.

Si bien para ello habrá que esperar a lo que ocurra el próximo martes, día en que la Argentina se juegue el todo por el todo ante Nigeria, este 22 de junio de 2018 se celebra el momento en que Maradona transformó una jugada en una obra de arte digna de admirar.

La prueba del peso para toda obra de arte es, por un lado, su vigencia a través del tiempo y, por el otro, su influencia sobre otras obras. Y el gol de Diego Maradona a los ingleses, que hoy cumple 32 años, entra en ambos requisitos.

Maradona, a punto de vencer a Shilton.

Es que aquella maravillosa jugada en la que el astro eludió a cinco jugadores rivales antes de vencer al arquero Peter Shilton en los cuartos de final del Mundial de México 1986 inspiró, a su vez, a varios artistas.

La partitura

El año pasado, el ilustrador Augusto Costhanzo conmemoró el trigésimo aniversario del gol lanzando una serigrafía que muestra a Maradona gambeteando futbolistas ingleses sobre un pentagrama, simulando las notas de una canción en la que el relato de Víctor Hugo Morales actúa como letra.

La serigrafía que lanzó Costhanzo el año pasado.

"Sus movimientos me parecen arte", le señaló Costhanzo a la web El Equipo, de DeporTea. "Con su cuerpo en estado me parece de una fineza que no volví a ver y de un control que me genera la misma sensación que un buen músico".

Animado

Otro homenaje surgido el año pasado por el aniversario número 30 fue el del dibujante Alexis Moyano, quien realizó una animación para la web MeGustaLeer.com acompañando el lanzamiento del libro México '86: Así Ganamos la Copa, escrito por Maradona.

Dibujé el gol de Maradona a los ingleses. pic.twitter.com/1Cj4zYf5VV — Alexis Moyano (@_alexismoyano) 1 de junio de 2016

En el video, un Diego compuesto de pinceladas va dejando atrás a jugadores ingleses esbozados apenas a trazos, como los casi fantasmas en los que el "10" los convirtió en aquel momento de gloria.

En caricatura

El caricaturista Germán Aczel también retrató el gol de Diego a los ingleses en el libro Copas del Mundo: 1930-2010, donde presenta dibujos que recuerdan momentos clave de la historia de los campeonatos mundiales.

La caricatura de Germán Aczel para el libro "Copas del Mundo: 1930-2010".

"Se me caían las lágrimas dibujándolo", le contó el artista a la BBC. "Recordé cómo me marcó de chico. Yo tenía 12 años y estoy agradecido de que tuve la suerte de vivir en el momento que jugaba Maradona".

Digitalizado

Luego de que Diego Maradona llegara a un arreglo con la compañía desarrolladora de videojuegos Konami, que se había metido en líos por usar su imagen sin autorización, el PES 2018 incluyó una recreación del gol a los ingleses.

La idea pudo llegar a buen puerto luego de que el "10" y el presidente de Konami, Takayuki Kubo, firmaran un contrato hasta el año 2020.

La Mano de Dios

Pero aquel día del Mundial de México ´86 iba a quedar en la retina de los hinchas argentinos por otro extraordinario e insólito gol que terminó siendo con la mano, pero que poco le importó a un pueblo que necesitaba ver derrotado al conjunto inglés.

La mano de El Diego que hizo feliz a millones de argentinos.

La mano de Dios, es el nombre con el que se bautizó el primer gol que le convirtió Maradona a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de la ciudad de México. El propio Diego Maradona declaró luego del partido que el tanto lo había marcado "un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios", y a partir de allí se bautizó el gol.

En el año 2005, 19 años después del polémico gol, El Diego confesó, en el programa La Noche del 10, que el gol efectivamente fue con la mano. Un hecho que generó opiniones diversas a lo largo del mundo. Mientras algunos lo apoyaron por decir la verdad y admitir su culpa, otros lo criticaron debido a la demora con que se produjo, ya que una vez finalizado el partido éste no podía ser modificado.

El gol del siglo, emocionante relato de VHM

Víctor Hugo Morales fue el responsable de transmitirle con palabras a cada argentino, el extraordinario gol que había convertido su capitán, el segundo de su cuenta personal y del partido. Fue por esta razón que el periodista utilizó estás exactas palabras:

"La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool... ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme... Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... Barrilete cósmico... ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 - Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 - Inglaterra 0".