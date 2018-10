Surtidor de inflación: por qué desde que asumió Macri las naftas aumentaron más de un 180 por ciento

Desde que asumió Mauricio Macri, el precio de la nafta aumentó más de un 180 por ciento, muy por encima de la inflación registrada en el mismo período, y por encima de la suba en el precio internacional del barril de petróleo. Este fin de semana volvieron a aumentar y el litro de nafta súper de YPF en Capital Federal ya cuesta casi $37. Aseguran que habrá nuevos aumentos antes de fin de año. Cómo fue la evolución en los precios.

El primer día del mandato de Macri el litro de nafta súper en YPF en la Ciudad costaba $13,01. Hoy, casi tres años después, el valor asciende a $36,76. A pesar de que la suba del combustible obedece a factores externos e internos, lo cierto es que en los últimos nueve meses el precio de las naftas aumentó en 13 ocasiones, y lleva acumulado un 64,75 % de subas, con una inflación que en los primeros ocho meses acumuló una suba mucho menor: 24,3 %.

Nuevos valores. Desde ayer, las naftas tienen nuevos precios (otra vez).

POR QUÉ SUBE LA NAFTA

Para el titular de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Carlos Gold, el aumento se debe a una suma de factores internos (los vaivenes de la economía y el tipo de cambio), y los externos, con una evolución del precio del barril de petróleo que en lo que va del año aumentó un 23 %. “El tipo de cambio se devaluó un 110 por ciento”, aseguró Gold a BigBang.

Cuando Macri asumió, el barril de petróleo costaba U$S 33,67. El viernes pasado el valor del barril de petróleo cerró a U$S 81,48, lo que representa una suba del 158 por ciento. Sin embargo, en el mismo lapso las naftas aumentaron un 182,55 por ciento, en promedio, y siempre comparando los precios de la Súper en YPF y en la Capital Federal.

Según Gold, “todavía hay un espacio como para que la nafta siga aumentando”. Exactamente un año atrás, el Gobierno liberó el precio de los combustibles y desde entonces cada petrolera puede cobrar lo que quiera por las naftas. Aquel primero de octubre, el valor de la súper de YPF era de $21,71 por litro, un 69,32 por ciento menos que el costo que tiene hoy.

Surtidor complicado: desde hoy, la nafta súper de YPF vale $36,76 por litro.

Pero no es todo: en el rubro, estiman que para lo que resta del año aplicarán aumentos de entre el 15 y el 20 por ciento más. “Si el precio está bien o no, la respuesta la tiene el mercado. En Estados Unidos, el galón de nafta premium cuesta U$S 4,20, representa U$S 1,11 por litro. En Ciudad de Buenos Aires, da U$S 1,08 Siempre fue más caro que en Estados Unidos”, agregó Gold.

“No se le puede atribuir al Gobierno la responsabilidad directa de alinearse a precios internacionales. Sucedió por un acuerdo, pero casi con seguridad el barril criollo, que costaba 55 dólares, también hubiera aumentado”, sostuvo Gold.

EL IMPACTO INFLACIONARIO

Lo cierto es que esta nueva suba en los precios del combustible sumará peso a la inflación, que hasta agosto lleva acumulados un 24,3 por ciento, aunque la proyección para septiembre se espera que sea de entre el 5,5 y el 7 por ciento. El combustible y las sucesivas subas de este año tienen un factor clave: cada aumento del combustible se traslada a las góndolas.

“Este aumento va a tener un impacto inflacionario, que es el flagelo argentino y la madre de todas las especulaciones”, consideró Gold ante BigBang. “El combustible sube 10 por ciento y el almacén sube un 10 % la leche, el kétchup, la mermelada. Eso no está bien: entiendo que aumenten las empresas de transporte, porque se elevó su insumo principal, pero ¿por qué el resto de las actividades? ¿Por qué el banco aumenta las comisiones de una cuenta corriente? No tiene sentido”, remarcó el presidente de CECHA.