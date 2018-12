Baile, canto y travesuras: las divertidas tardes de la "China" Suárez con Rufina y Magnolia

Eugenia "la China" Suárez compartió una serie de videos en los que se la puede ver cantando junto a sus hijas, Rufina y Magnolia. Las historias de Instagram causaron ternura en los seguidores de la actriz, quien ya reconoció que la mayor quiere ser actriz. "Está todo el día en tacos. Cris Morena ya me la pidió cuando fuimos por mi cumpleaños a Carmelo. Me lo pidió por favor y yo le dije: '¡Tiene cinco años!' Y ella me contestó 'vos empezaste a los diez'. Es verdad… En un tiempo me encantaría, pero todavía no", aclaró. ¡Mirá el video!