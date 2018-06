Érica Rivas y Leonardo Sbaraglia apoyaron las declaraciones de Bertuccelli contra Darín

Rivas le dedicó un mensaje de gratitud en Instagram,y Sbaraglia sumó su "me gusta" en señal de apoyo.

"Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así trabajando, pero dije qué cagada que me pasó esto con alguien que yo quiero". Con estas palabras, Valeria Bertuccelli se refirió a su experiencia actuando junto a Ricardo Darín en teatro, desatando varias reacciones.

Bertuccelli señaló haber recibido maltratos de parte de Darín.

Una de ellas fue la de Érica Rivas, quien la reemplazó en Escenas de la Vida Conyugal luego de su renuncia y que también habría recibido malos tratos por parte del actor, eventualmente abandonando la puesta al igual que su predecesora.

El mensaje en wel Instagram de Érica Rivas.

"Vale. Sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan", escribió Rivas en Instagram acompañando una captura de la entrevista que Luis Novaresio le hizo a Bertuccelli. La publicación recibió varios "me gusta" incluyendo el de Leonardo Sbaraglia.

"No quiero hablar de ésto"

Tiempo atrás, mientras tanto, Bertuccelli había hecho evidente su incomodidad alrededor del tema en una aparición en Intrusos de la mano de su primera película como realizadora, La Reina del Miedo.

Así, ante la insistencia del panel por conocer las circunstancias de su salida de Escenas de la Vida Conyugal, la actriz se negó sin disimular sus nervios. "Yo con todo cariño y respeto no quiero hablar de esto. En serio creo que fui más que clara y respetuosa, no sé de qué otra forma decirlo. No hablemos más de esto", remarcó.

"Me gano un premio y siempre me quieren llevar a lo chabacano, la p... que los parió", agregó entre risas. "¡No les importa nada! Apoyen el cine nacional, hijos de p..."