Filtran fotos del verdadero y secreto último adiós de Luis Miguel a su padre, Luisito Rey

El miércoles 9 de diciembre Luis Rey falleció a las once de la noche en un hospital de Barcelona. Tenía 47 años y no pudo superar un cuadro agudo de neumonía. Pese al relato que realizó en su serie autobiográfica, Luis Miguel no llegó a despedirse de su padre, ni a escuchar sus últimas palabras. Cuando entró a la habitación, el español ya estaba inconsciente y murió pocas horas después de la llegada de sus dos hijos mayores.

INÉDITO. La foto de Luis Miguel frente a las cenizas de Luis Rey.

"Luis Miguel le tocó las manos. Lo miró fijo. Le acomodó el pelo. Le dio un beso en la frente. Y estalló: '¿Qué pasó, papá, qué pasó?'. Como respuesta, el silencio. Estaban padre e hijo solos por primera vez en mucho tiempo. Pero esa soledad resultó inútil. Ya nada podía decirle. Su padre ya nada podía escuchar. Las disculpas no habían llegado a tiempo. El rostro de Luis Miguel se llenó de lágrimas, sólo pudo gritar: '¡No puede ser, no puede ser!'", describió en su momento el fotógrafo Gabriel Piko, uno de los pocos testigos de la muerte.

Luis Miguel y su hermano Alex en el último adiós a su papá.

“Cuando sale de verlo, sale quebrado. Estaba fuera de sí, fuera de la realidad, era un ente. Me abrazó llorando. Me dijo: ‘¿Cómo no me llamaron antes, cómo no me avisaron que mi papá estaba en un hospital? Les hubiera mandado plata para que lo llevaran a la mejor clínica’. Como me encontró ahí y era de las pocas personas que estaba, en su tristeza pensó que yo era un amigo de su padre”, reconoció el fotógrafo.

Tras la muerte de su papá, Luis Miguel mantuvo una breve tregua con la familia Gallego. “Tengo entendido que en esos momentos pidió que lo llevaran a conocer el lugar en donde vivía el padre”, sumó Piko. En efecto, el cantante de por entonces 22 años no le hablaba desde hacía por lo menos cuatro años.

Postal familiar: Marcela, Luis Miguel, Alex y Luis Rey.

Según la reconstrucción del biógrafo de Luis Miguel, Javier León Herrera, la paz con su familia paterna se terminó cuando todos se reunieron en el hotel Sarriá para ultimar los detalles del entierro de Luis Rey, que tendría lugar un día después, y definir qué iba a suceder con su patrimonio.

Luis Miguel no se habla con su hermano menor, Sergio.

Al parecer, el cantante no quería saber nada con el dinero que su padre tenía depositado en Suiza. “Dejó encargado a sus representantes para que contrataran a alguien en Barcelona que velara por sus intereses y organizara todos los trámites, como el traslado de la urna a Cádiz (el cementerio en el que actualmente se encuentran los restos de Luis Rey), la manutención de su hermano Sergio y de sus abuelos Matilde y Rafael, a cuyo cargo estaba Luis Miguel”.

Aunque meses después del velorio uno de los primos de su padre lo acusó ante los medios de ni siquiera haber asistido al último adiós de Luis Rey, el cantante sí estuvo presente en la misa que tuvo lugar el jueves 10 de diciembre sobre la calle Balmes de Barcelona. Acudió vestido completamente de negro y con anteojos de sol. Estuvo acompañado por su novia de aquel entonces, Erika; su suegro, Jaime Camil; sus representantes, Hugo López y Alex McCluskey; y por su hermano, Alex Bastieri.

Marcela Basteri desapareció en 1986 luego de acordar un encuentro con Luis Rey en España.

Luego de la ceremonia, los restos de Luis Rey fueron cremados y el cantante dispuso la construcción de un mausoleo en el cementerio de Cádiz para depositarlos. Sin embargo, las autoridades lo denunciaron dos años después del fallecimiento, según denunció Tito –el tío paterno al que el cantante retrató en la serie como el cómplice de los delitos de su padre- a los medios: “Mandó a construir un mausoleo que nunca pagó. Y, si no paga, las cenizas se inhumarán en una fosa común”.