Griselda Siciliani y la revelación que hizo sobre "Patito Feo" que nadie escuchó

El miércoles 21 de noviembre, Griselda Siciliani fue invitada al piso de Intrusos. Durante la entrevista, la actriz -miembro del colectivo Actrices Argentinas- volvió a hablar de la mala experiencia que tuvo a la hora de trabajar con Juan Darthés. Pero, más allá del mal recuerdo que tiene de su ex compañero de Patito Feo, hubo una frase que hoy toma otra relevancia.

Griselda Siciliani ya había hablado en Intrusos del tema.

"¿Es cierto que te enteraste de situaciones que no fueron con vos, pero que fueron con parte del equipo, que te contaron tus compañeras?", indagaron desde el living del programa.

Tranquila y mientras el colectivo preparaba la grave denuncia realizada esta tarde, Siciliani esquivó el tema con elegancia, aunque no negó la información: "Me parece que no es el momento de hablar de eso, pero hay cosas que yo sé".

Esta no fue la única vez que la actriz se refirió al tema. Nueve meses atrás, dio otra nota a Intrusos cuando salía del teatro. Fue después de que Darthés formalizara su denuncia por "calumnias e injurias" contra Calu Rivero. Por ese entonces, el actor protagonizaba desde enero la tira Simona y se especulaba con que podrían apartarlo del elenco por las graves denuncias en su contra.

"En su momento, sufrí otro tipo de violencia por parte de Darthés. Acoso sexual es otro tipo de violencia, no es que te quieren coger, es que quieren demostrar el poder que tienen. En ese momento no se lo conté a la producción, mi estilo fue otro", reconoció, al tiempo que aclaró que sí le había contado a Adrián Suar, su ahora ex marido, el calvario que padeció.

Juan Darthés y Griselda Siciliani durante las grabaciones de "Patito feo".

"Lo hablamos", advirtió. "Adrián es un gran hombre, es todo lo contrario a un hombre violento. Espero que él de un acto... ejemplificador. Sé que no le gusta ser el verdugo, como él dice", advirtió. En efecto, Darthés no fue alejado de la tira de PolKa -que culminó en agosto de este año-, pero su imagen fue retirada del álbum de figuritas de la ficción.