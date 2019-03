La furia de Daniel Osvaldo contra Jimena Barón por la crianza de su hijo: “Me cansé de comer mierda"

El ex futbolista compartió en las redes sociales un video junto a Morrison y una carta abierta dirigida a su ex.

De la noche a la mañana, la guerra entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo estalló en las redes sociales. Y es que sin previo aviso, la cantante y actriz apuntó contra el papá de su hijo Morrison al compartir una planilla del jardín que pedía los datos del ex futbolista.

Chicaneándolo, compartió en Twitter el formulario donde consta la información requerida por parte de la escuela. Allí, dejó en blanco los ítems correspondientes al teléfono y correo electrónico de su ex pareja. En el casillero donde se pedía la ocupación del padre del niño, escribió "ni idea".

Ni lento ni perezoso, el ex futbolista prefirió no prestarle mucha atención a los dichos de Jimena y le respondió con mucha ironía a través de Twitter. “Recuerden…Lo que Marte dice de Pedro, habla más de Marta que de Pedro”, escribió Dani Stone en la red social.

Pero no satisfecho con la repercusión que logró con su descargo, decidió este jueves compartir en su cuenta de Instagram un video en el que muestra cómo es cada reencuentro con su hijo. "Decidí hacerlo porque hay gente mala leche que miente para ser noticia", disparó.

Querido jardín: Es toda la info que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe. pic.twitter.com/FnUjszNy1w — ᒎ �������� (@baronjimena) 11 de marzo de 2019

Sin mencionar a la actriz, el ex jugador siguió: “¿Querés saber qué tipo de Padre soy Susana? ¿Vos también Rubén? Bueno, mirá la reacción de mi hijo al verme y al ver a su hermano, el cual no vive con él y por ende, si no es conmigo no podría verlo, ni tampoco tener esta relación hermosa...”.

Según explicó el ex delantero de Boca, se cansó “de dejar que opinen pelotudeces” sin saber. “Me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor... Yo no tengo que dar explicaciones a nadie”, sostuvo.

Y afirmó: “Yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan vagina, pito y culo en historias de Instagram... Tengo miles de videos y fotos con mis hijos, pero son para mí, para mis amigos y mi familia, no las quiero compartir con vos, ¿entendés Marta? ¿entendés Roberto ? Ahora sigan con sus vidas….”.

Remember... Lo que Marta dice de Pedro habla mas de Marta que de Pedro... ☝�� Buen miércoles para todos/as

Dani Stone �� — Dani Stone (@WalkingTheDog_) 13 de marzo de 2019

Este nuevo descargo de Osvaldo motivó a Jimena a responder con altura a través de Twitter, aunque visiblemente molesta con los dichos de su ex. “No puedo contestar. No puedo. No sabría por dónde empezar. La felicidad de mi hijo es mía y no necesito más. Me es muy difícil callarme, sería una pavada hablar y mostrar, pero no necesito defenderme”, explicó.

El descargo de Jimena Barón.

Y sentenció: “Como mamá no. Como mamá, pueden hacer fila y me hago tiempo para atender a todos”. En el video compartido por Osvaldo se puede ver a Morrison jugando con su hermano –fruto de una relación pasada del ex delantero- con el pelo largo. Esto reflejaría, al menos, que se trata de una visita del pequeño a su padre, anterior al 22 de febrero, día en que la propia Jimena Barón publicó en su cuenta de Instagram que le cortó sus largos rulos.