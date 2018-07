Las fotos de Wanda al natural generaron el club de quienes apoyan a las "mujeres reales"

Wanda no esconde su cuerpo. Mamá de cinco hijos, disfrutó de las playas de Ibiza y se mostró al natural sin inhibiciones en mostrar cualquier rastro que pudiera dejar la maternidad. Muy criticada por las imágenes, un tendal de "mujeres reales" salió en su defensa.

La foto que despertó la polémica.

Las fotografías fueron tomadas por Francesca, una de las hijas de Wanda y Mauro Icardi, mientras disfrutaban un día de playa en familia.

La controversia se generó por la comparación con otras fotos de Wanda, donde al parecer el Photoshop estaba a la orden del día.

Entre quienes salieron a bancarla se encontró su propia hermana, Zaira: "En la era que estamos viviendo, el cuerpo de una mujer no debería ser tema. Pero parece que todavía estamos lejos de que esto suceda", dijo en el programa que co conduce Morfi, todos a la mesa.

"Y a las mujeres que agreden a otras mujeres, les digo chicas, si nos subimos todas al colectivo del feminismo, empecemos por cuidarnos entre nosotras y no nos agredamos. Más si después queremos ser respetadas por los hombres", enfatizó.

Aguante Wanda Nara y todas las mujeres, si queremos ser libres tenemos que empezar por no criticar. Qué critican? el cuerpo? la actitud? Les importa? Y si se van a meditar un poco a la plaza por qué les importa el cuerpo o lo que haga otra persona? — Érica García (@ericagarcia11) 11 de julio de 2018

A ella se sumaron artistas y modelos. “Aguante Wanda Nara y todas las mujeres. Si queremos ser libres tenemos que empezar por no criticar. ¿Qué critican? ¿El cuerpo? ¿La actitud? ¿Les importa? Y si se van a meditar un poco a la plaza por qué les importa el cuerpo o lo que haga otra persona?”, dijo Érica García en twitter.

Hermosa mujer @wandaicardi ... autentica... madre de 5 hermosos hijos... dejemos de exigirnos tanto ... somos mujeres reales... ♥️���� — PAULA (@paulitachaves) 11 de julio de 2018

Paula Chávez también hizo lo propio, destacando que hay que dejar de exigirse tanto y de alguna manera reconocer que "somos mujeres reales".

Oliván también padece los comentarios contra su cuerpo.

"Wanda Nara está re fuerte. No vi los comentarios agresivos porque no me gusta mirarlos, y a mí también me los hacen. Creo que el que tilda a una mujer de gorda, tiene el cerebro muy flaco", así sentó su postura la periodista María Julia Oliván, en PrimiciasYa.

Oriana se quejó en la redes sociales.

Entre las más jóvenes, fue Oriana Sabatini una de las que también se involucró en el tema: "No puedo entender cómo, por unas fotos, robadas al natural, tenemos a casi todo un país hablando de cómo se ve o no la estética de una mujer. Queremos ser dueñas de nuestro cuerpo, de cómo elegimos cuidarlo pero a la primera de cambio que ven algo de nosotras que 'no va' con los estándares sociales de la belleza, nos señalan y nos apuntan con el dedo", se quejó a través de su instagram.