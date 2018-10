Mercedes Funes disparó contra Gianola: "De diez mujeres que trabajaron con él, nueve fueron acosadas"

Días atrás, la actriz Fernanda Meneses denunció públicamente a Fabián Gianola por acoso sexual. Según su descargo, el actor le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián.

La actriz Fernanda Meneses denunció tres situaciones de acoso protagonizadas por Gianola.

La actriz había señalado que Gianola la acosó en reiteradas ocasiones y hasta enfrente de su pareja. Según relató, la acosó frente a las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca".

El segundo y tercer episodio fueron frente al novio de Meneses, que quiso “ir a buscarlo” pero fue contenido por la actriz. En el último caso relató que la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y se fue, motivo por el cual la habría despedido.

Si bien el actor se mostró sorprendido por esto y aseguró que viene sufriendo extorsiones por parte de Meneses, la actriz Mercedes Funes salió en defensa de su colega y publicó, en primer lugar, un fuerte mensaje contra Gianola en las redes sociales.

“Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho”, escribió la ex de Nico Vázquez, quien a su vez trabajó en la tira “Nano” en 1994 junto a Gianola cuando solo tenía 15 años.

El tuit de Mercedes Funes.

Pero si bien se rehusó a dar nombre y apellido, Funes disparó una vez más contra el actor y aseguró que es una de sus víctimas. “Este tipo de situaciones se dirimen en espacios legales, pero para eso necesitas elementos. En ese sentido, las mujeres muchas veces estamos en jaque porque no tenemos los elementos para demostrar”, explicó.

Y agregó: “Sí puse algo en mis redes que necesite hacerlo y esa es una verdad material. La verdad formal es algo que se dirime en la justicia o incluso en los medios. De diez mujeres que conozco, nueve pasaron este tipo de situaciones. Y estoy dentro de esas nueve. Y de estas nueve, ocho no podemos decir nada. Yo pido que se les crea a las mujeres o al menos que se las escuche”.

Durante su descargo, la actriz pidió que se interpelen a los hombres y que sean responsables de sus actos, sobre todo aquellos que cometen “actos perturbadores” para con otras mujeres. “Somos mujeres heridas que hacemos lo que podemos, porque hay circunstancia, edades o contextos diferentes. Que nos escuchen, por lo menos que nos presten atención”, sentenció.