Paloma Fort volvió a la carga: insiste en que en realidad es la hermana del fallecido Ricardo

En 2011, Paloma Fort se sentó por primera vez en el living de Intrusos y, casi sin anestesia, se animó a confesar que tenía dudas sobre su identidad.

Al ahondar en el tema, la supuesta tía de Ricardo, se animó a decir que creía que, en realidad, ella era hija de Carlos y no de su padre, Felipe Fort (fundador de la fábrica de chocolates y tío de Ricky Fort).

Paloma Fort busca saber su verdadera identidad.

Según su postura, su madre, Aschira, fue amante del papá de Ricardo Fort y afirmó que durante toda su vida la familia entera le ocultó su verdadera identidad: "Marta Fort confirma que Carlos y Aschira habían sido amantes y después una persona que había sido vecina nuestra me contó que escuchó una discusión entre mi madre y Felipe donde le contaba la verdad”.

En aquel momento, Paloma explicó: “Él (por Felipe) se muere después de enterarse de la noticia de que yo no era su hija. Fue un disgusto". El tiempo pasó, pero la hija de la astróloga Aschira aclaró en su momento que no iba a parar hasta saber toda la verdad, razón por la cual estará regresando a la Argentina para continuar con los trámites en la Justicia.

En diálogo con Nosotros a la mañana, afirmó que está “indignada y cansada” de no conseguir respuestas acerca de su verdadera identidad. "Estoy indignada y cansada de que no se haga justicia. Mi caso lleva ocho años en el Juzgado en lo Civil 75 en Capital Federal. No hacen nada para respetar mi derecho a saber", dijo en un audio que envió a través de WhatsApp.

En esa línea, aclaró que estará regresando al país la semana próxima. “Voy a decir todo lo que tenga que decir, todo lo que durante años se me dijo que no diga, no cuente o no haga. Van a caer todos. Todos y cada uno de las dos partes. Eso es lo que voy a hacer", finalizó.

El escándalo con Paloma Fort comenzó hace ocho años. Según confirmó ella, en lugar de ser la tía de Ricardo Fort, sería su hermana. Si bien ya recibió su herencia, en el caso de que se compruebe su filiación con Carlos pasaría a ser dueña del mismo porcentaje accionario que sus medios hermanos Jorge y Eduardo y Martita y Felipe, los hijos y herederos de Ricardo Fort.