Santiago Maratea habló de Rodrigo Eguillor y Pichot le recordó su pasado machirulo

El instagramer Santiago Maratea posteó en su cuenta de Instagram un video en el que reflexiona sobre la denuncia de abuso contra Rodrigo Eguillor, el joven que realizó monólogos en redes, apariciones mediáticas, publicaciones y transmisiones en vivo por redes sociales para limpiar su imagen, sostener argumentos de defensa y contradecir la versión de la denunciante.

Maratea comenzó su discurso afirmando que es inevitable hablar de Rodrigo y siguió con una cantidad de afirmaciones repudiables y que confirman el bajo nivel de información sobre el tema. Hasta acá, podría pensarse que el instagramer intentó hacer un video para sumarse al tema que hasta hace unos días estaba en boca de todos. Pero no es todo.

"(...) Es inevitable hablar de Rodrigo. ¿Cómo es el apellido? Impronunciable, causa un rechazo general. Creo que el hecho de que esté tras las rejas se convirtió en una lucha de todes, ir en contra del patriarcado, a los abusos, las violaciones a mujeres, es una lucha claramente de la mujer y los hombres a movernos y entender cuál es nuestra lucha pero creo que el caso de Rodrigo nos ha tocado a todes realmente. Poniendo de vuelta el foco en cual es la lucha de los hombres. Expongo nuevamente mi teoria que sostiene que el hombre no tiene que luchar a favor de la mujer, sino que tiene que luchar en contra del hombre. Los hombres, en este caso, tenemos que ir a enfrentar a cualquier amigo que represente a este Rodrigo pero sobre todo ir a enfrentar lo que Rodrigo representa en nosotros mismos como hombres, mirarnos internamente". Ese fue su discurso en el primero de los dos videos.

Maratea se mostró muy deconstruido y feminista pero en su pasado reciente cuenta con distintos episodios en los que demostró no llevar a la práctica todo lo que dice. La primera en apuntarlo fue Malena Pichot, quien recordó distintas expresiones del joven. De inmediato se sumaron otras voces que aportaron más afirmaciones del millenial contratado por Mario Pergolini para conducir 'Generación Perdida' en Vorterix, entre otros proyectos.

En la segunda parte de su monólogo siguió: "Obviamente, éste pibe es un caso extremo. Por ahí hay muchos que no podemos mirar a nuestro interior y ver qué tenemos de violador. No somos violadores como Rodrigo. Pero cómo el tipo se refiere a las mujeres, cómo califica a las mujeres, el tipo habla de que coje sin parar, cómo que se siente orgulloso de cojer sin parar, los beneficios que tiene un hombre con facha, un montón de aspectos de machirulos que como hombres nos pueden dar orgullo, como esto 'me cojo tres modelos', andar diciendo que te cojes minas que son modelos, y entender que eso no es un orgullo, es una vergüenza, dar la imagen de que coges todo el día, o todas las veces que podes, es como para tener vergüenza, qué onda, qué tenes con la concha o la pija, hay otras cosas en la vida de las que podes abarcar y tratar". Así terminó.

El posteo lleva cuatro días. Tiene más de 80 mil reproducciones y miles de comentarios en los que muchas jóvenes lo halagan, envían felicitaciones, y piden por "#Menos Rodrigos, #Más Santis".

La guionista y conductora de Furia Bebé, en Futurock, posteó en su cuenta de Instagram un mensaje que publicó la standupera Noelia Custodio en contra del "feminismo blanco". Así fue que Malena Pichot generó que se inicie una catarata de comentarios en los posteos de Maratea que hasta hoy continúan multiplicándose.

Las stories de Pichot contra Maratea.

Luego, en otra storie Pichot publicó nuevamente un mensaje en el que, sin dar vueltas, lo menciona. Desde ese momento muchas otras feministas expresaron su postura de repudio e iniciaron un trabajo de "hacer memoria" sobre los distintos dichos y acciones en las que Maratea no demostró coherencia con lo expresado en el video mencionado al inicio de ésta nota.



"Podrías reflexionar sobre tus propios videos, no se si necesitas los de Rodrigo para tu deconstrucción. Con los tuyos hay material infinito para la autocrítica"

Los comentarios de los seguidores.

"Este pibe debería borrar los videos que hizo años atrás porque obviamente es más que claro que son del mismo clan de boludos"

Los usuarios comparan con Rodrigo Eguillot.

"Estaría bueno Santi, ya que te animas a hacer un post de este calibre, que hagas otro refiriéndote a las incongruencias que te señalan en los comentarios..."

"Machito aliado, te tenemos calado"

Los mensajes en el posteo de Maratea.

"Es tan fingido tu discurso que careta"

Los mensajes continúan. Incluso en su programa Pichot se explayó sobre el tema y recordó episodios que padeció haberse cruzado con Maratea.

"Se hace el orondo del feminismo y las minas le dicen, 'Sos lo mas, te amo' yo no lo puedo creer. Si él hablara de otras pelotudeces, yo no estaría hablando de Santi Maratea. Si Santi Maratea estaría haciendo video sobre me gustan las zapatillas blancas porque son lo mejor, me chupa un huevo, si con eso tiene un millón de seguidores, yo no tengo problema de que a la gente le vaya bien con mierda, ya estoy acostumbrada. Pero no te subas a una noble causa. No la uses. No te pertenece", enfatizó.

"Si él hablara de otras pelotudeces, yo no estaría hablando de Santi Maratea", sostuvo Pichot

Su enojo aumentó y repasó distintos cruces por Twitter con el instagramer. "Maratea no entiende un no. No lo tolera. No puede deconstruirse alguien que demostró que no asume un no como respuesta. No hablo de hace años, hablo de algo que pasó hace re poco. Maratea no cambia. Asumanlo", insistió Malena. La guionista se refiere a un episodio ocurrido durante la primera fiesta de Futurock y aún en su Twitter se encuentra el posteo que realizó al respecto. En cambio, las respuestas y otros mensajes que citan algunos usuarios en las redes fueron eliminados por el instagramer. ¿Raro no?

El denso de maratea me siguió con una cámara en el primer festival de futurock y como no le quería dar bola me bardeo para buscar seguidores. Luego estuvo meses bardeando feministas. En ese momento se lo explicaron miles de feministas de miles de maneras. La información la tuvo — malena pichot (@malepichot) 16 de octubre de 2018

A lo que sus compañeras, Srta Bimbo y Danila Saiegh siguieron aportando datos y menciones que los oyentes realizaban en las redes en paralelo. "Hace un año se reían de un ataque a una joven trans", escribió una joven. Luego otra mencionó que Maratea cuestiona a las feministas y sostenía que eran agresivas en su lucha. Con googlear rápidamente ese dato es posible encontrar una captura en la que queda expuesto el joven.

Maratea y su calificación.

Pichot mantenía su bronca e iba en aumento. "Hay cosas que olvido porque bloqueo de protección pero mirá....Dando clases, Ah! ¿Cómo podés admirar tanto a un cheto que habla mal y lo único que hace es peinarse tiene el mismo look que Erguillot? Hubo un momento en el que estaba bien visto decir que las feministas eramos feministas. Ahí estaba él. Llegó a decir "Luchen pero calladitas". Un impresentable.

"Repitiendo algunas palabras como 'patriarcado', 'macho', y creen que ya están en agenda y pueden hablar de cualquier cosa. El mensaje demuestra que por redes es fácil decir cosas, el hecho es llevarlo a la práctica", sumó Srta Bimbo. En paralelo, Noelia Custodio siguió su relato en las redes. "Hace un mes comparaste abuso con tu accidente de patines, muy bueno tu programa de Vorterix, me rio y aprendo", cerró con ironía.

Hasta el momento, Maratea no publicó nada al respecto y pese a los intentos por comunicarnos con él, no fue posible. Esperaremos su respuesta.