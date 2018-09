Volvió Tinelli y le tiró un "palito" a Macri: "Nos fuimos con un dólar a 18 y volvimos con uno a 40"

Después de varios amagues, finalmente regresó a la pantalla de El Trece Marcelo Tinelli con una mega apertura que arrancó con una parodia de La Casa de Papel, Stranger Things y Luis Miguel, las series del año de Netflix. Durante el breve clip, se hizo referencia al tardío regreso de Showmatch y a la polémica implementación del VAR, entre otras cosas.

Así arrancó la coreografía de Lourdes Sánchez.

La primera en aparecer en escena fue Lourdes Sánchez, luego de una presentación inspirada en el tema "Take on me". La mujer de Pablo Chato Prada bailó bajo el tema musical de "Simply irresistible" de Robert Palmer, rodeada de bailarines, para luego darle paso a la aparición de Maxi Trusso. Tanto la ex participante, como el cantante, interpretaron temas y coreografías dignas de los años ´80.

Laurita Fernández bailó en el subte H.

Luego de la coreografía basada en Body painting junto al tema "Make Me Feel" de Janelle Monáe, fue el turno de Laurita Fernández. La flamante jurado del Bailando bailó a bordo de la formación del Subte H, mientras que el grupo de percusión Choque Urbano hizo lo propio en Plaza Brasil entonando una versión del himno nacional.

Acto seguido, hubo un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino de la Armada Argentina que desapareció el 15 de noviembre del año pasado cuando realizaba maniobras de patrullaje en la zona de Golfo San Jorge, entre Río Gallegos y Puerto Deseado.

Rápidamente, la cámara viajó al Parque Olímpico, donde la Selección Argentina de Natación Artística demostró sus habilidades con una coreografía de nado sincronizado. La aparición de Sofía Reyes, la cantante mexicana, fue sin dudas la más esperada de la velada.

El homenaje al ARA San Juan.

La reconocida artista interpretó su tema "1, 2, 3" dentro de un cubo con pantallas con las que interactuó. Más tarde, Ángela Torres cantó el tema principal de Simona, tira que protagonizó y se despidió de la pantalla de El Trece este mismo lunes.

Tras la aparición de la nieta de Lolita Torres, se dio lugar al homenaje a Luis Miguel: Cuando calienta el sol, Tengo todo excepto a ti y No culpes a la noche, entre otros, fueron los temas elegidos bajo la coreografía de Eva De Dominici.

Desde Puerto Madero, Santiago "Chano" Moreno Charpentier interpretó alguno de sus más grandes éxitos, como, por ejemplo Naistumichiu y Carnavalintro, rodeado de más de 20 bailarines y acróbatas.

Durante toda la mega presentación se pudo ver, además, al staff de bailarinas del Bailando –el cual fue cambiado a pedido del conductor y está integrado por profesionales y no modelos- las cuales protagonizaron un mapping interactivo y dieron pie al ingreso de los integrantes del Argentina Gospel Singers.

Ante los aplausos de todos los presentes en los estudios de La Corte, hizo su habitual entrada al estudio Marcelo Hugo Tinelli bajo la cortina musical de "Twist And Shouty", de The Beatles, y le dio comienzo a su temporada número 29 en la tevé. "¡Buenas noches América!", gritó el conductor junto a la cortina principal del certamen interpretada por Abel Pintos.

Al tomar el micrófono, el hombre de Bolivar no solo agradeció a todos los que participaron de la gran apertura, sino que además le tiró un palito al actual Gobierno por la drástica suba del dólar. "En algún momento me recordaban hoy que dije que volvíamos en abril. Los argentinos nos olvidamos de tantas cosas, mirá si nos vamos a acordar a esta pelotudez", lanzó.

Tinelli se acordó del dólar.

Y remató: "¿Qué vamos a pensar? ¿que nos fuimos con un dólar a 18.24 y volvimos con un dólar casi a 40? Es lo de menos. Felicitaciones a todo el equipo de producción, a todo nuestro nuevo staff de bailarinas y a todos los que fueron parte de esta aperura. A los más de 500 artistas que participaron de esta mega apertura. Felicitaciones".